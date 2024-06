Recientemente, se anunció la fusión de las plataformas de transmisión correspondientes a Disney Plus y Star Plus.

Las plataformas Disney Plus y Star Plus se unen para ofrecer una amplia gama de contenido a diferentes audiencias.

Según información oficial de Star Latinoamérica, a partir de junio 2024 llega un “nuevo Disney” a la región.

Hasta la fecha, el catálogo de Disney Plus cuenta con más de 500 películas y 300 series. Asimismo, la plataforma cuenta con contenidos de Marvel, Disney Studios, Star Wars, Pixar y National Geographic, según medios internacionales.

A esta lista, se suma el contenido tanto de Star Plus como de ESPN, una fusión esperada por la audiencia de esta plataforma.

¿Cuándo se fusionan Disney Plus y Star Plus?

El pasado 26 de junio de 2024 se concretó la fusión de Disney Plus y Star Plus. Debido a ello, dejará de existir la plataforma Star Plus a partir del próximo 24 de julio de 2024.

Gracias a estos cambios, ya son oficiales los nuevos planes y precios de la plataforma Disney Plus. De ahora en adelante, tanto el contenido de Star Plus como ESPN estará disponible en cada uno de los planes de dicha plataforma.

Si usted es usuario de las plataformas, le recomendamos estar atentos a cualquier cambio que pueda anunciarse durante estos días para que pueda seguir disfrutando de su contenido favorito.