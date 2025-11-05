Escenario
¿Cuándo se realizará el desfile de globos gigantes en Ciudad Cayalá?
Ciudad Cayalá dará inicio a sus celebraciones de fin de año con una programación que incluye conciertos, espectáculos y el esperado desfile de globos gigantes.
Está programado el desfile de globos gigantes en Ciudad Cayalá que será en noviembre, entre otras actividades navideñas. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
Ciudad Cayalá da la bienvenida a la temporada navideña 2025, una celebración que este año invita a diferentes eventos organizados entre noviembre y enero, entre ellos el desfile de globos gigantes.
Desde el 8 de noviembre hasta el 6 de enero, Cayalá se convertirá una vez más en el corazón de la Navidad en Guatemala, con una experiencia inmersiva que combina luces, música, arte, gastronomía y la calidez que solo este destino sabe ofrecer, dice el comunicado oficial.
Los visitantes podrán disfrutar de espectáculos al aire libre, desfiles, shows musicales, y una programación que promete sorprender a grandes y pequeños.
La primera actividad será el próximo sábado 8 de noviembre, con el encendido del árbol de Navidad, a las 18 horas. Ese día se tendrá música, luces y fuegos artificiales.
El Desfile de Globos Gigantes será el domingo 14 de diciembre, a las 10 horas, una actividad que se llevará a cabo por tercer año consecutivo.
Fecha:
Domingo 14 de diciembre
Hora:
10 horas
Lugar:
Ciudad Cayalá
