¿Cuándo se realizará el desfile de globos gigantes en Ciudad Cayalá?

Ciudad Cayalá da la bienvenida a la temporada navideña 2025, una celebración que este año invita a diferentes eventos organizados entre noviembre y enero, entre ellos el desfile de globos gigantes.

Desde el 8 de noviembre hasta el 6 de enero, Cayalá se convertirá una vez más en el corazón de la Navidad en Guatemala, con una experiencia inmersiva que combina luces, música, arte, gastronomía y la calidez que solo este destino sabe ofrecer, dice el comunicado oficial.

Los visitantes podrán disfrutar de espectáculos al aire libre, desfiles, shows musicales, y una programación que promete sorprender a grandes y pequeños.

La primera actividad será el próximo sábado 8 de noviembre, con el encendido del árbol de Navidad, a las 18 horas. Ese día se tendrá música, luces y fuegos artificiales.

El Desfile de Globos Gigantes será el domingo 14 de diciembre, a las 10 horas, una actividad que se llevará a cabo por tercer año consecutivo.

Una imagen de la conferencia de prensa donde se anunciaron las actividades y espectáculos que se realizarán en Ciudad Cayalá. (Foto Prensa Libre: cortesía Ciudad Cayalá)

Fecha:

Domingo 14 de diciembre

Hora:

10 horas

Lugar:

Ciudad Cayalá

