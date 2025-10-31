¿Cuándo viene Franco Escamilla a Guatemala?

Franco Escamilla se ha convertido en uno de los comediantes mexicanos más populares de Latinoamérica. El artista es un exponente del stand up comedy, un formato de comedia que consiste en exponer un monólogo humorístico ante el público.

Escamilla tiene prevista una presentación en Guatemala que tendrá lugar el 26 de febrero de 2026 en Fórum Majadas, según información del sitio oficial del comediante.

“El comediante más reconocido de Latinoamérica regresa con un nuevo espectáculo que combina humor, reflexión y nostalgia”, se indica.

Escamilla presentará Show 1995, donde abordará temáticas cotidianas, anécdotas propias y una mirada humorística sobre la década de 1990 y las experiencias vividas durante esa época icónica.

¿Qué esperar de Show 1995, el monólogo de Franco Escamilla?

De acuerdo con información oficial del evento, este espectáculo se caracterizará por el sello inconfundible del comediante, en el que entremezcla honestidad, ironía, cercanía y todos esos elementos que lo han convertido en uno de los humoristas más populares de Latinoamérica.

“Prepárate para una noche de risas y recuerdos con el ‘amo del sarcasmo’”, se menciona. Cabe agregar que Escamilla ha presentado este monólogo anteriormente en diversas ciudades mexicanas, por lo que se espera que este evento sorprenda a los fanáticos guatemaltecos.

Las entradas ya se encuentran disponibles en https://fanaticks.live/.