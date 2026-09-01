¿Cuántos años de independencia cumplirá Guatemala en el 2026?

Con la llegada de septiembre, aumentan las demostraciones de fervor patrio. Monumentos se pintan de azul y blanco, mientras las calles se llenan de celebraciones al son del tambor y la trompeta para conmemorar el 15 de septiembre, una fecha que marcó un parteaguas en la historia del país.

La fecha está grabada incluso en el escudo de armas del país con la inscripción “Libertad 15 de septiembre de 1821”, cuando se proclamó la independencia. Sin embargo, el proceso comenzó antes y se extendió hasta 1847, según explican historiadores.

La búsqueda de la independencia en Hispanoamérica comenzó aproximadamente en la década de 1760, luego de que el rey Carlos III de España tomara medidas como incrementar los impuestos a los criollos y reducir los tributos a los peninsulares.

Sucesos históricos como la independencia de Estados Unidos, la invasión napoleónica de España y los movimientos independentistas en países de la región, como México, llevaron a Guatemala a encaminarse hacia la independencia, un proceso que se conmemora el 15 de septiembre, pero que tomó más tiempo establecer en el país.

Desde aquella declaración de independencia han pasado 205 años, que este 15 de septiembre se conmemoran en plazas, parques y centros educativos, así como entre los guatemaltecos dentro y fuera del país.

Proceso de independencia de Guatemala

Roberto Mayorga comparte, en el artículo de Prensa Libre “El Bicentenario de la Independencia Absoluta de Centroamérica”, que llegar a la institución de la República de Guatemala fue un proceso complejo, que comenzó años antes de 1821 y se prolongó hasta 1847.

Un momento que marcó la búsqueda de la independencia, según historiadores, fue la invasión de Napoleón Bonaparte a España en 1808, cuando la Corona, en su búsqueda de financiar la resistencia, “emite vales reales sobre préstamos de los grandes terratenientes, solicita a las cofradías que liquiden su patrimonio y entreguen el dinero en efectivo, lo que genera mayor descontento entre los criollos”.

España cayó ante la invasión napoleónica, que llevó al trono a José Bonaparte, hecho que generó un “vacío de poder”. Posteriormente, en 1810 se produjo el levantamiento en México, lo que llevó a otros territorios de Centroamérica a buscar su independencia.

Uno de los factores que influyó en la búsqueda de la independencia fue que, en Guatemala, la clase dominante presentía un aumento del control por parte de la Corona española. Por ello, el historiador Óscar Peláez señaló que la separación fue ideada por criollos y españoles.

Fue entonces cuando las revueltas independentistas en México y la Conjuración de Belén, un fallido intento de golpe de Estado, encaminaron a los criollos y españoles de este territorio hacia la independencia del poder político de España.

En Guatemala, destacan los historiadores, la proclamación de la independencia se logró de manera diferente de otros países de Hispanoamérica, ya que no se produjeron movimientos militares.

En 1821 se llevaron a cabo las negociaciones de la independencia. Según historiadores, fue en agosto de ese año cuando se planteó el Plan Pacífico. Finalmente, el 14 de septiembre comenzaron los preparativos para la proclamación y firma del acta de independencia, que se concretó el 15 de septiembre.

Esta representó la independencia de los criollos y españoles en el país respecto de la Corona española. Tiempo después surgió la anexión del territorio a México, que duró hasta 1823, cuando Guatemala se separó de ese país.

El camino hacia la independencia continuó, pues fue hasta 1847 cuando se efectuó la independencia de la República de Guatemala de la Federación Centroamericana.