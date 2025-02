Cuántos hijos tuvo Paquita la del Barrio y qué les dejará de herencia

Este 17 de febrero se confirmó que se apagó la voz que ha sido considerada como una de las más prodigiosas de México, se trata de Francisca Viveros Barradas, conocida popularmente como "Paquita la del Barrio".

Su vida estuvo llena de altibajos y desde la niñez pasó grandes dificultades económicas y familiares, aunque en su vida artística fue reservada en los detalles más profundos sus canciones marcaron las decepciones amorosas.

Paquita la del Barrio tuvo dos matrimonios: uno con Miguel Gerardo y otro con Alfonso Martínez.



Con su primer esposo, la intérprete mexicana tuvo dos hijos: Iván Miguel Gerardo Viveros (1968) y Javier Gerardo Viveros (1969). Fue madre a los 18 años.

Durante una temporada dejó a sus niños con su mamá en Alto Lucero, Veracruz para irse a México a buscar el éxito. En 1970 llegó a vivir con una amiga y donde trabajó conoció a su segundo esposo.



Por otra parte, con su segundo marido dio a dos gemelos (1977).



Lamentablemente los dos varones fallecieron debido a complicaciones durante su parto. Estas muertes fueron apenas con unos días de diferencia, el 11 de diciembre falleció su madre y el 26 nacieron los gemelos que murieron el 29 del mismo mes.

En la serie de su vida, actualmente en Netflix, cuenta que el momento de la muerte de sus hijos fue uno de los momentos más tristes de la cantante. Esto le llevó a una fuerte depresión.

La serie de 74 episodios de alrededor 45 minutos cada uno, destaca la adopción de su última hija, Martha Elena Martínez Viveros.

En el 2023 Paquita la del Barrio en una conferencia de prensa aseguró que no contaba con un testamento y no le dejaría nada a sus hijos. “No lo he hecho, porque no quiero… simplemente. Si tuviera dinero me lo gastaría en vida y no les daría nada… yo no tengo dinero”, mencionó en esa ocasión.

Gustavo Adolfo Infante entrevistó a Paquita la del Barrio en 2021 en su programa El minuto que cambió mi destino donde habla de sus hijos. Compartimos parte de esta conversación emotiva.