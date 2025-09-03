escenario
Cuentos infantiles: dónde y cuándo disfrutar la magia de la lectura en voz alta en Guatemala
Los cuentos infantiles escapan de los libros y llegan a la zona 1 capitalina. Conozca los detalles de esta actividad gratuita y apta para toda la familia en Guatemala.
"Cuentos en la Biblioteca" es un evento gratuito que podrá disfrutar junto con toda su familia en el Centro Cultural de España en Guatemala, zona 1 de la ciudad capital. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Varias generaciones han disfrutado la lectura de cuentos infantiles por las noches. En esta oportunidad, puede vivir la experiencia de escucharlos en voz alta en una actividad literaria apta para todas las familias en Guatemala.
Cuentos en la Biblioteca es una actividad organizada por el Centro Cultural de España (CCE), que ofrece un espacio para que los más pequeños de la casa se adentren en el universo literario.
En septiembre podrá vivir esta experiencia en dos ocasiones junto a sus hijos. La primera será el 6 de septiembre del 2025, cuando los niños conocerán las aventuras del gato Rol, un felino con suerte. La lectura estará a cargo de Gabriela Martínez.
El segundo encuentro será el 27 de septiembre, con la narración a cargo de Itala Vetorrazzi. Durante la actividad, los niños explorarán las historias de Kej, un amable ciervo joven, según información del CCE.
Fechas
Sábado 6 y 27 de septiembre de 2025
Hora
16 horas
Lugar
CCE Guatemala, ciudad capital
Precio
Entrada libre hasta completar aforo. Más información en cceguatemala.org
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.