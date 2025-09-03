Cuentos infantiles: dónde y cuándo disfrutar la magia de la lectura en voz alta en Guatemala

Varias generaciones han disfrutado la lectura de cuentos infantiles por las noches. En esta oportunidad, puede vivir la experiencia de escucharlos en voz alta en una actividad literaria apta para todas las familias en Guatemala.

Cuentos en la Biblioteca es una actividad organizada por el Centro Cultural de España (CCE), que ofrece un espacio para que los más pequeños de la casa se adentren en el universo literario.

En septiembre podrá vivir esta experiencia en dos ocasiones junto a sus hijos. La primera será el 6 de septiembre del 2025, cuando los niños conocerán las aventuras del gato Rol, un felino con suerte. La lectura estará a cargo de Gabriela Martínez.

El segundo encuentro será el 27 de septiembre, con la narración a cargo de Itala Vetorrazzi. Durante la actividad, los niños explorarán las historias de Kej, un amable ciervo joven, según información del CCE.

Fechas

Sábado 6 y 27 de septiembre de 2025

Hora

16 horas

Lugar

CCE Guatemala, ciudad capital

Precio

Entrada libre hasta completar aforo. Más información en cceguatemala.org

