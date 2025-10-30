Cultura maya para niños: talleres didácticos del Museo Popol Vuh en noviembre 2025

Durante la primera semana de noviembre, el Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín ofrecerá cinco días de actividades dirigidas a niños. Las sesiones pueden tomarse de forma individual o como un curso completo.

El taller se llevará a cabo del lunes 3 al viernes 7 de noviembre, de 8.30 a 12 horas, y está dirigido a niños de 8 a 13 años. La contribución es de Q50 por día; quienes se inscriban para toda la semana obtendrán un 10% de descuento.

El parqueo tiene un costo de Q40. Los padres de familia pueden ingresar al museo sin costo adicional.

La inscripción se realiza mediante depósito en la cuenta monetaria 063-023863-4 del Banco Industrial, a nombre del Museo Popol Vuh. Es necesario enviar el comprobante al correo electrónico popolvuh@ufm.edu e incluir los datos del participante y un número de contacto. Para más información, están habilitados los teléfonos 2338-7898 y 2338-7937.

Este taller invita a los niños a descubrir la cultura maya mediante actividades originales:

Fecha:

Lunes 3: Jugando al arqueólogo

Los niños participantes realizarán excavaciones simuladas para descubrir secretos del pasado.

Martes 4: Mi propio individual con sellos mayas

Aprenderán el arte de los sellos mayas y decorarán su individual con diseños inspirados en esa tradición.

Miércoles 5: Antes, cacao se escribía con un pez

Conocerán la historia del cacao y elaborarán chocolates con formas alusivas al fruto.

Jueves 6: Las conchas, el barro y los mayas

Modelarán su propio vaso de barro y lo decorarán con conchas marinas.

Viernes 7: Cabezas creativas del área maya

Descubrirán los materiales y estilos de los tocados mayas y elaborarán uno propio.

Hora:

8.30 a 12 horas

Lugar:

Museo Popol Vuh, Interior Universidad Francisco Marroquín, Diag. 6 Final, zona 10

Precios y localidades:

La contribución es de Q50 por día; quienes se inscriban para toda la semana obtendrán un 10% de descuento.

Venta de entradas:

La inscripción se realiza mediante depósito en la cuenta monetaria 063-023863-4 del Banco Industrial, a nombre del Museo Popol Vuh. Es necesario enviar el comprobante al correo electrónico popolvuh@ufm.edu e incluir los datos del participante y un número de contacto. Para más información, están habilitados los teléfonos 2338-7898 y 2338-7937.

