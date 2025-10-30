Escenario
Cultura maya para niños: talleres didácticos del Museo Popol Vuh en noviembre 2025
Museo Popol Vuh ofrece una semana de talleres para que los niños aprendan sobre arqueología y arte maya.
En un curso de una semana, los niños aprenderan en el museo Popol Vuh a modelar su propio vaso de barro y lo decorarán con conchas marinas, tendrán la oportunidad de convertirse en arqueólogos por un día entre otras actividades. (Foto Prensa Libre: Freepik).
Durante la primera semana de noviembre, el Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín ofrecerá cinco días de actividades dirigidas a niños. Las sesiones pueden tomarse de forma individual o como un curso completo.
El taller se llevará a cabo del lunes 3 al viernes 7 de noviembre, de 8.30 a 12 horas, y está dirigido a niños de 8 a 13 años. La contribución es de Q50 por día; quienes se inscriban para toda la semana obtendrán un 10% de descuento.
El parqueo tiene un costo de Q40. Los padres de familia pueden ingresar al museo sin costo adicional.
La inscripción se realiza mediante depósito en la cuenta monetaria 063-023863-4 del Banco Industrial, a nombre del Museo Popol Vuh. Es necesario enviar el comprobante al correo electrónico popolvuh@ufm.edu e incluir los datos del participante y un número de contacto. Para más información, están habilitados los teléfonos 2338-7898 y 2338-7937.
Este taller invita a los niños a descubrir la cultura maya mediante actividades originales:
Fecha:
- Lunes 3: Jugando al arqueólogo
Los niños participantes realizarán excavaciones simuladas para descubrir secretos del pasado.
- Martes 4: Mi propio individual con sellos mayas
Aprenderán el arte de los sellos mayas y decorarán su individual con diseños inspirados en esa tradición.
- Miércoles 5: Antes, cacao se escribía con un pez
Conocerán la historia del cacao y elaborarán chocolates con formas alusivas al fruto.
- Jueves 6: Las conchas, el barro y los mayas
Modelarán su propio vaso de barro y lo decorarán con conchas marinas.
- Viernes 7: Cabezas creativas del área maya
Descubrirán los materiales y estilos de los tocados mayas y elaborarán uno propio.
Hora:
8.30 a 12 horas
Lugar:
Museo Popol Vuh, Interior Universidad Francisco Marroquín, Diag. 6 Final, zona 10
Precios y localidades:
La contribución es de Q50 por día; quienes se inscriban para toda la semana obtendrán un 10% de descuento.
Venta de entradas:
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
