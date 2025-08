Cumpleaños de Jason Momoa: esta es la felicitación que le dedica su novia Adria Arjona al actor

Adria Arjona, conocida por producciones como Hit Man y Andor, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía y un mensaje para felicitar al actor Jason Momoa por su cumpleaños.

La actriz expresó que se siente feliz de compartir su vida con Momoa, le reiteró su afecto y manifestó su deseo de seguir disfrutando de buenos momentos junto a su pareja:

“Feliz cumpleaños, mi amor. No hay nada que me guste más que compartir mi vida contigo. Brindo por un año más de libertad y locura, y por seguir rejuveneciendo para siempre. Te amo mucho. Deseo que el mundo vea en qué has puesto tu corazón y tu alma durante los últimos años”, escribió en su cuenta oficial.

En respuesta, algunos seguidores de Arjona también felicitaron a Momoa. El actor nació el 1 de agosto de 1979 en Honolulu, Hawái.

¿Cuándo inició la relación entre Adria Arjona y Jason Momoa?

La prensa extranjera dio a conocer el romance entre Arjona y Momoa el 20 de mayo de 2024. La noticia se confirmó en las redes sociales del actor, quien publicó fotografías con la actriz acompañadas de este mensaje:

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me dejaste alucinado. Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos amigos y viejos amigos, compartiendo otra aventura increíble con mi amor”, escribió Momoa en Instagram.

En la actualidad, la pareja ha figurado en distintos eventos públicos como proyecciones fílmicas y otras galas del mundo del espectáculo.