Daddy Yankee sorprendió a todos sus seguidores al anunciar por medio de una prédica cristiana que había rechazado US$150 millones de un proyecto referente a su carrera musical, para continuar su camino como fiel seguidor de Dios.

Daddy Yankee – cuyo verdadero nombre es Ramón Ayala – es considerado como uno de los pioneros del reguetón, con grandes éxitos que han llegado a todo el mundo, sin limitarse a los países hispanohablantes. No obstante, el artista le dio un giro a su vida al convertirse al cristianismo y rechazar una importante suma de dinero para seguir en los pasos de la religión.

El puertorriqueño, quien era conocido como uno de los artistas más influyentes dentro del genero urbano, finalizó su carrera con su último álbum nombrado Legendaddy. Sin embargo, regresó a la música más adelante, pero para cantarle a Dios, dejando de lado sus letras y bailes provocativos.

Durante este nuevo camino que ha tomado, el cantante se ha dedicado a compartir sus testimonios, entre ellos, el rechazo de una suma de US$15 millones que le ofrecían para continuar su carrera dentro del genero urbano, señalando esta situación como una de sus mayores pruebas al convertirse al cristianismo.

Este testimonio fue grabado y se volvió viral en las redes sociales. En este video, se observa al antiguo cantante de reguetón predicando sobre el sacrificio en una iglesia. Durante su testimonio, explicó sobre la tentación que sintió por recibir el dinero y continuar con su carrera, sin embargo, señaló que un mensaje divino llegó a él, instándolo a rechazar la suma y converse en cristiano.

“Mi carrera musical era lo que más yo amaba (…) y cuando me hicieron la oferta de US$ 150 millones, Jesús me dijo, “¿Qué vas a hacer? Estas libre, toma tu decisión” Hermano, las piernas a mi me flaqueaban”, expresó Yankee durante su prédica.

Daddy Yankee se convierte al cristianismo

Daddy Yankee detalló que decidió comenzar a ser cristiano cuando su carrera como cantante estaba en la sima, durante su última gira musical, momento en el que le ofrecieron la imponente suma de dinero, lo cual él decidió rechazar y retirarse.

“A ver, si te ofrecen 150 millones, ¿qué tú vas a hacer? A ver si los vas a rechazar (…) pero yo dije, “¿De qué le vale a un hombre ganar el mundo?” yo dije, “por encima de todo está mi señor, aquí la prueba de fuego””, sentenció el artista.

El cantante puntualizó que su actual prioridad es Dios y que volvería a rechazar los US$150 millones para seguir en su camino por la fe cristiana. Dejando de lado lo que él decía que era su mayor pasión, su carrera.

Según el testimonio del artista, Dios le dijo que él podía aceptar el dinero, pero que entonces no estaría en su presencia. "Sí, lo puedes tomar, pero tu sabes, no voy a estar en tú presencia, no voy a estar en tu vida. Vas a seguir esclavo de lo que tú más amas", aseguró Daddy Yankee que le dijo Dios cuando estaba siendo tentado con el dinero.

Loveo: la nueva canción de Daddy Yankee

Luego de retirarse como cantante de reguetón, Daddy Yankee comenzó a incursionar dentro del género de la música cristiano, utilizando su ritmo característico reguetonero, pero con letras de alabanza y fe.

Su primera canción fue titulada Donante de Sangre, la cual fue un éxito, pues obtuvo mas de 4 millones de visitas en YouTube.

Luego de esto, sacó su segunda canción, llamada “Loveo” el 2 de mayo del presente año, siguiendo con los ritmos movidos y contagiosos. El cantante sigue explorando su música desde el ámbito cristiano, enviando mensajes de amor a Dios a todos los que le siguen.

Información recopilada de Contra, Radio Moda, Excelsior y Prensa Libre.