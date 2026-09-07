¿De qué murió Carla Jeffery? Familia de la actriz de Disney rechaza especulaciones

Tras la muerte de Carla Jeffery, a los 33 años, muchas versiones rondan entre sus seguidores sobre la causa de su fallecimiento. Sin embargo, su familia respondió a las especulaciones.

La actriz estadounidense, famosa por su participación en las películas de Disney Zombies, falleció el pasado 1 de septiembre del 2026.

La noticia fue compartida por su representante y mánager, Carla Alexander, quien durante más de dos décadas acompañó su carrera.

“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien partió el 1 de septiembre de 2026, a la edad de tan solo 33 años. Carla se unió a la familia de Alexanders Talent Management a la edad de 12 años. Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla crecer hasta convertirse en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa, cuya sonrisa radiante podía iluminar cualquier habitación”, compartió Alexander en Instagram.

El mensaje destaca el trabajo de Jeffery en su papel de “Bree” en la franquicia Zombies, de Disney, donde “compartió su alegría, humor y espíritu brillante con audiencias de todo el mundo”. Además, pidió privacidad para la familia, que atraviesa el duelo “por esta pérdida inimaginable”.

Ante la falta de detalles sobre los motivos de su muerte, los seguidores comenzaron a especular sobre un supuesto consumo de drogas. Sin embargo, la familia rechazó dicha teoría.

En declaraciones difundidas por TMZ, integrantes de la familia Jeffery afirmaron que la actriz “no consumía drogas” e indicaron que están a la espera de los estudios forenses para poder dar información al respecto.

La familia, además, reiteró la solicitud de privacidad mientras espera los resultados de la autopsia.

La joven artista destacó en producciones de Disney dirigidas al público juvenil, como las películas de Zombies, y en series como Shake It Up (A todo ritmo) y Good Luck Charlie (Buena suerte, Charlie).

Entre sus últimos estrenos está Zombies 4: Dawn of the Vampires, que llegó a todo el mundo en julio del 2025.