Fallece la actriz Carla Jeffery a los 33 años, conocida por su participación en la saga Zombies de Disney

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Fallece la actriz Carla Jeffery a los 33 años, conocida por su participación en la saga Zombies de Disney

Carla Jeffery destacó en la actuación por su participación en la saga Zombies, de Disney Channel, donde interpretó a la animadora Bree. Esto se conoce sobre su muerte y trayectoria.

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BURBANK, CALIFORNIA - JULY 27: Carla Jeffery attends the Disney+ "High School Musical: The Musical: The Series" season 3 premiere at Walt Disney Studios on July 27, 2022 in Burbank, California. Momodu Mansaray/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

Carla Jeffery asiste al estreno de la tercera temporada de "High School Musical: The Musical: The Series" de Disney+ en los estudios Walt Disney el 27 de julio de 2022 en Burbank, California. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL / AFP)

A los 33 años, la actriz estadounidense Carla Jeffery habría fallecido el 1 de septiembre. La intérprete era conocida en televisión por su participación en la saga Zombies, de Disney.

Jeffery se incorporó a la saga con el papel de Bree, una animadora que se convirtió en la mejor amiga de Addison Wells, protagonista de las primeras entregas. La primera película se estrenó en el 2018 por Disney Channel.

La actriz nació el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas. Su carrera comenzó influida por sus hermanos y llegó al cine con películas como Phat Girlz.

Carla Jeffery formó parte de las tres primeras películas de la franquicia Zombies. También participó en producciones como Curb Your Enthusiasm, de Larry David, y Meet the Blacks, con las que continuó su carrera.

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Su representante, Carla Alexander, informó sobre el fallecimiento de la actriz. “Puede que ya no esté en este mundo, pero no en nuestros corazones. Descansa en paz, Carla J. Jeffery”, resaltó en una publicación.

Como parte del anuncio, la agencia de la actriz destacó: “Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla crecer hasta convertirse en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa, cuya radiante sonrisa podía iluminar cualquier habitación”.

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La agencia Alexanders Talent Management destacó que Carla Jeffery compartió con el público, a través de sus actuaciones, la alegría, el humor y el espíritu radiante que la caracterizaban, principalmente en la franquicia de Disney Zombies.

“Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos de Carla durante este momento devastador. Respetuosamente, pedimos que se respete su privacidad mientras atraviesan esta pérdida inimaginable”, señala el comunicado.

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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