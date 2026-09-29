¿De qué murió Dennis Haskins, actor que interpretó al director Belding en “Salvados por la campana”?

Dennis Haskins, actor estadounidense conocido por interpretar al director Richard Belding en la serie Salvados por la campana (Saved by the Bell), falleció a los 75 años, según confirmó su agente en las primeras horas de este martes 29 de septiembre del 2026.

"Es una pérdida trágica. Todo el mundo quería al señor Belding, y quienes tuvimos la suerte de conocer a Dennis lo queríamos aún más. Era una gran persona y quería —quiero decir, QUERÍA muchísimo— a sus fans. Siempre tenía tiempo para ellos, pasara lo que pasara", dijo Jay Schachter, quien trabajó con él durante dos décadas.

La serie Salvados por la campana se emitió entre 1989 y 1993 y se centraba en las travesuras de un grupo de estudiantes de la ficticia Bayside High, en el sur de California, de la que Haskins era director.

Haskins interpretó al director Belding desde el principio hasta el final, en casi 90 episodios. Encarnaba al adulto que ponía orden con su frase célebre: "Eh, eh, eh, ¿qué está pasando aquí?", que decía cada vez que irrumpía en pleno caos de los alumnos.

Entre los jóvenes revoltosos figuraban Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar), A. C. Slater (Mario Lopez), Kelly Kapowski (Tiffani Thiessen), Screech Powers (Dustin Diamond) y Jessie Spano (Elizabeth Berkley).

Lark Voorhies, quien interpretó a Lisa Turtle en la serie, dedicó unas palabras a Haskins en una publicación de Instagram, donde expresó: "Conocer a Dennis Haskins durante casi 40 años ha sido una de las mayores bendiciones de mi vida, lo que hace que perderlo duela tan profundamente".

Haskins también participó en Salvados por la campana: La nueva generación, en la película para televisión Salvados por la campana: Estilo hawaiano y en la serie precursora de la original, Buenos días, señorita Bliss.

La última vez que interpretó a Belding fue en el 2015, cuando los protagonistas se reunieron para participar en un sketch en el programa nocturno The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, señala la cadena ABC.

El actor nació el 18 de noviembre de 1950 en Chattanooga, Tennessee, y antes de su carrera en televisión fue mánager musical, agente y promotor de conciertos.

En su trayectoria también figuran otras series y películas como Abstruse, A Million Ways to Die in the West, A Bennett Song Holiday, Mad Men y How I Met Your Mother.

Hasta el momento no se han revelado detalles de la causa de su muerte. Algunos medios internacionales señalaron que Dennis Haskins había padecido párkinson durante los últimos ocho años, pero que había decidido mantener en privado su enfermedad. Se desconoce si esa condición estuvo relacionada con su muerte.