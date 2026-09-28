Taylor Swift hace historia en los MTV VMA 2026 y se convierte en la artista más premiada

El Peacock Theater de Los Ángeles, California, fue el escenario de los MTV VMA (Music Video Awards), donde Taylor Swift se convirtió en la artista más premiada en la historia de estos galardones.

La ceremonia se celebró el domingo 27 de septiembre del 2026 para reconocer los mejores videos musicales del año.

Además de obtener tres premios, Swift recibió el galardón más importante de la gala: el premio a video del año por The Fate of Ophelia, lanzado el 5 de octubre del 2025.

"Quiero agradecer y dedicar este premio a una persona sin la cual esto no estaría pasando. Esa persona es la máxima 'showgirl', Dolly Parton", dijo Swift al recibir el reconocimiento.

La artista estadounidense agregó que "cada canción que escribió (Dolly Parton), su forma de contar historias era tan vívida y tan rica que escuchar sus canciones era como ver el mejor videoclip que hayas visto en tu vida".

Swift también agradeció a sus colaboradores, entre los que destacó al mexicano Rodrigo Prieto, director de fotografía del premiado video The Fate of Ophelia.

En total, Taylor Swift recibió tres premios de las 11 nominaciones que tenía:

Video del año con "The Fate of Ophelia"

Mejor dirección con "Opalite"

Homenaje al Director Artístico, primera en recibirlo

Con estos premios, la cantante suma 31 estatuillas y supera a Beyoncé (30), con lo que se convierte en la artista más premiada en la historia de los MTV VMA (Music Video Awards).

Swift, además, estrenó el video de su último sencillo, Patient Zero.

Madonna, por su parte, regresó al escenario de los VMA después de 23 años, con una actuación que simuló el desenfreno y la libertad de un club nocturno y en la que reunió a dos de las cantantes más relevantes de la industria, Sabrina Carpenter y Charli XCX, para interpretar temas como Bring Your Love y Danceteria Afterhours.

Junto con Carpenter, Madonna ganó el premio a mejor colaboración pop y el de mejor dance por el cortometraje Confessions II – The Film, que engloba el concepto de su último proyecto.

Además de Taylor Swift y Madonna, otras artistas destacaron durante la gala, entre ellas la cantante tailandesa Lisa, quien hizo historia como la primera solista de K-pop y de Asia en ganar el premio a mejor pop.

La cantante británica Sienna Spiro también destacó al recibir el galardón a mejor artista nuevo y debutó en el escenario con su característica estética retro.