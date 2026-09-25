Taylor Swift lanza “The Encore” y sus nuevas canciones generan rumores sobre sus ex: esto dicen

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Taylor Swift lanza “The Encore” y sus nuevas canciones generan rumores sobre sus ex: esto dicen

Con cuatro canciones inéditas que completan su disco, Taylor Swift vuelve a poner bajo la lupa sus antiguas relaciones por las posibles referencias que aparecen en las letras.

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Taylor Swift lanza "The Encore" y sus nuevas canciones generan rumores sobre sus ex: esto dicen

Taylor Swift lanzó cuatro canciones nuevas que completan su disco "The Life of a Showgirl". (Foto Prensa Libre: EFE)

La madrugada de este viernes 25 de septiembre, Taylor Swift lanzó The Encore, una nueva edición de The Life of a Showgirl en la que incluye cuatro canciones nuevas e inéditas que han despertado rumores entre sus seguidores.

Las letras de los nuevos temas han desatado especulaciones sobre quién o quiénes habrían inspirado a la cantante estadounidense para escribirlos. Entre los nombres que han surgido figuran Joe Jonas, Sophie Turner y Tom Hiddleston.

Con Patient Zero (Paciente Cero), Pink Clouding (Nube Rosa), Cleveland y Babylon (Babilonia), Swift completa su álbum y abre la discusión entre los fanáticos y algunos medios de comunicación que se han dedicado a analizar sus versos.

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"Si estás harta de él, yo te cubro. Fui la paciente cero. (…) Sé que engatusó a tu familia y amigos y creías que era porque te quiere, pero es porque le encanta que los demás le quieran a él", canta Swift en la primera canción.

Según el medio español Antena 3, que analizó los posibles significados de las nuevas canciones de Taylor Swift, la cantante se describe como la "paciente cero" de un hombre con el que tuvo una relación y ahora le habla a su novia para ofrecerle ayuda y consejo.

El medio hace referencia a Sophie Turner, quien se divorció de Joe Jonas, con quien Taylor Swift también salió. Según Antena 3, la cantante le ofreció refugio junto con sus hijas mientras lidiaba con la separación.

En Pink Clouding, la artista canta: "Estuvo tan bien dejar que me quisieras, hacer promesas. (…) Años después todavía me pregunto cómo decirte lo siento". La canción concluye: "Me conociste en un momento maldito, te dije que estaba bien".

A partir de estos versos, algunos rumores apuntan a Tom Hiddleston, con quien se ha especulado que Swift se portó peor y a quien habría "usado" para alejarse de su relación con Calvin Harris.

Las nuevas canciones de Taylor Swift están disponibles en todas las plataformas de música desde la madrugada de este viernes 25 de septiembre del 2026.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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