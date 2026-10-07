¿De qué murió Eva Marie Saint, la ganadora del Óscar que tenía 102 años?

Recordada como una de las grandes actrices de la época dorada de Hollywood, Eva Marie Saint falleció a los 102 años el martes 7 de octubre del 2026.

La rubia actriz trabajó en el cine hasta los 89 años y continuó su carrera prestando su voz para otras producciones hasta los 97.

En 1954 ganó el Óscar a mejor actriz de reparto por su participación en la película La ley del silencio y, hasta ahora, era la ganadora de este premio de mayor edad que aún estaba viva.

Saint falleció el martes 7 de octubre del 2026 en su domicilio en Los Ángeles, a los 102 años, por causas naturales, según información publicada por Los Angeles Times.

La actriz estadounidense nació el 4 de julio de 1924 en Nueva Jersey, se crió en Nueva York y se formó como actriz en la Universidad Estatal Bowling Green, en Ohio.

Comenzó su carrera profesional en televisión, con series como Campus Hoopla (1946), The Philco Television Playhouse (1953) y Martin Kane, Private Eye (1952).

En 1954 debutó en la gran pantalla con la película La ley del silencio (On the Waterfront), dirigida por Elia Kazan y protagonizada por Marlon Brando.

Su participación en esa producción le valió el Óscar a mejor actriz de reparto en 1955, una estatuilla que recibió de la mano de Frank Sinatra dos días antes de dar a luz al primero de sus dos hijos. "¡Puede que tenga al bebé aquí mismo!", dijo, bromeando, durante su discurso de agradecimiento.

Saint también destacó en las producciones cinematográficas por romper el molde de las rubias inocentes, especialmente en North by Northwest, del director Alfred Hitchcock, donde interpretó a Eve Kendall, una seductora agente secreta que terminó por consagrarla como una de las más memorables "rubias hitchcockianas" de la historia del cine.

La actriz también exploró la comedia con The Russians Are Coming (Los rusos vienen), de 1966, y los dramas históricos con Raintree County (El árbol de la vida), estrenada en 1957.

Se casó en 1951 con el productor y director de televisión Jeffrey Hayden, con quien tuvo dos hijos y permaneció casada hasta la muerte de él en el 2016, hace diez años.

La intérprete se alejó por un tiempo de los reflectores para dedicarse a su familia y criar a sus hijos, pero mantuvo una carrera intermitente en el cine y, especialmente, en la televisión, con actuaciones en series como Moonlighting (1985), donde interpretó a la madre de Cybill Shepherd. También ganó un premio Emmy de televisión por People Like Us (1990).

Entre sus últimas apariciones en cine destacan Superman Returns, del 2006, donde dio vida a la madre adoptiva de Clark Kent, y Mariette in Ecstasy, del 2019, donde interpretó a Madre Saint-Raphael, una de las monjas del convento.

También prestó su voz para la serie animada The Legend of Korra (2012) y participó en los pódcast Radio Play Revival (2022) y The Pack Podcast (2020).

Con información de EFE