De qué murió Hayden Panettiere: esto se sabe del fallecimiento de la actriz a los 36 años

Recordada por sus papeles en Scream, Héroes y Triunfos robados, la actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere falleció a los 36 años.

La noticia de su muerte trascendió este martes 17 de agosto del 2026, luego de que su padre, Skip Panettiere, confirmara la información por medio de un comunicado emitido por su representante.

"Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla", lamenta su padre en el comunicado.

En el texto también pidió privacidad "mientras nuestra familia se toma un tiempo para asimilar esta pérdida inimaginable".

Una fuente cercana a la artista dijo que se había estado quejando de dolor de espalda durante el último año y que el pasado sábado 15 de agosto ella y su novio, Brian Hickerson, habían volado de Los Ángeles al sur.

La Policía de Greenville informó que agentes del departamento y personal del servicio de emergencias médicas atendieron una emergencia el domingo 16 de agosto, a las 13.50 horas, en la que se reportaba a una mujer inconsciente en su residencia, en Carolina del Sur.

“Al llegar, se administró asistencia médica; no obstante, la persona, identificada posteriormente como Hayden Panettiere, fue declarada fallecida en la escena”, indicó el Departamento de Policía de Greenville en un comunicado.

Autoridades informaron que la llamada la realizó “un conocido de la señorita Panettiere” al teléfono de emergencia 911.

Agregaron que la fallecida no presentaba indicios de violencia ni circunstancias sospechosas. Sin embargo, el caso quedó bajo investigación conjunta del departamento policial y la Oficina del Forense del Condado de Greenville.

El medio de comunicación argentino Clarín reportó que en las grabaciones de las comunicaciones de emergencia obtenidas por la revista People se escuchó a los funcionarios hablar de una "sobredosis" y un "paro cardíaco".

Panettiere comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine. Es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie Heroes y, sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical Nashville, que protagonizó durante 128 episodios entre el 2012 y el 2018 y por la que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

Entre otras producciones, también protagonizó Remember the Titans (Duelo de Titanes), Raising Helen (Educando a Helen o Mamá a la fuerza), Ice Princess (Sueños sobre hielo o Soñando, soñando... triunfé patinando) y Scream 4.

Criada en Palisades, Nueva York, su madre era actriz de telenovelas y su padre, capitán del cuerpo de bomberos. De niña apareció en populares series de televisión como Ally McBeal y Malcolm in the Middle.

Tenía una hija de 11 años, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, quien tenía la custodia de la menor.

En una entrevista con Us Magazine publicada en mayo de este año, Panettiere habló sobre la difícil decisión de ceder la custodia de su hija a Klitschko, de 50 años, tras atravesar una depresión posparto y problemas de adicción.

“Fue una pesadilla en vida y me sentí tan fuera de control. No había nada que pudiera hacer al respecto. Hay tanto de mí que quería luchar, pero tuve que considerar en última instancia lo más importante, que era cómo todo esto afectaría a mi hija”, confesó en esa ocasión.

El mismo mes había publicado sus memorias, tituladas This Is Me: A Reckoning, en las que abordó varios aspectos de su vida privada, como la depresión, la adicción, la recuperación, los traumas y las pérdidas que la afectaron a lo largo de su vida, desde su niñez hasta la edad adulta.

Su hermano, Jansen Panettiere, también falleció repentinamente, a los 28 años, en febrero del 2023. La causa fue cardiomegalia (agrandamiento del corazón) y complicaciones en la válvula aórtica, según informó su familia en un comunicado.