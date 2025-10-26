De qué murió June Lockhart, la actriz de ‘Lassie’ y ‘Perdidos en el espacio’

June Lockhart nació el 25 de junio de 1925, en la Ciudad de Nueva York, creció en una familia de artistas: su padre era actor y su madre, cantante. Inició su carrera en el cine junto a ellos en una versión para la pantalla grande de Un cuento de Navidad (1938), y más adelante en El hijo de Lassie (1945), según reporta EFE.

Lockhart fue conocida por sus icónicos papeles en Lassie —serie emitida entre las décadas de 1950 y 1970—, Perdidos en el espacio y Un cuento de Navidad.

Su debut en el teatro lo realizó a los 8 años, en el Metropolitan Opera House de Nueva York, en 1933, según Us Weekly en español.

Su hija informó, en un comunicado, que entre las pasiones de Lockhart estaban el periodismo, la ciencia y la NASA. Le encantaba saber que había inspirado a futuros astronautas.

Ganadora de un premio Tony por su participación en For Love or Money, Lockhart fue nominada en dos ocasiones al premio Emmy, una de ellas por interpretar a la madre de la familia en Lassie, una de las series más longevas de la televisión, con 17 temporadas, de acuerdo con EFE.

Tiene dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood: una por su actuación en televisión y otra por el cine.

La actriz falleció por causas naturales el jueves 23 de octubre, según el comunicado de prensa de su publicista. Al momento de su muerte, estaba acompañada por su hija June Elizabeth y su nieta Christianna, informó Us Weekly en español.

El funeral será privado, y la familia solicitó que, en lugar de flores, se hagan donaciones a The Actors Fund, ProPublica e International Hearing Dog, Inc.