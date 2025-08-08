¿De qué murió Kelley Mack, actriz de The Walking Dead?

Conocida por su papel de Addy en la novena temporada de The Walking Dead, Kelley Mack falleció tras luchar contra un glioma del sistema nervioso central, del que había sido diagnosticada recientemente, según informó su familia en un obituario.

La noticia se dio a conocer en redes sociales junto al mensaje: “Con una tristeza imborrable estamos anunciando el fallecimiento de nuestra querida Kelley. Una luz tan brillante y ferviente ha transitado al más allá, donde todos finalmente debemos ir”.

De acuerdo con información del portal médico Mayo Clinic, “los gliomas son masas de células que se parecen a las células gliales. Las células gliales rodean y dan soporte a las células nerviosas del tejido cerebral”. Mack habría enfrentado dicho tumor hasta su muerte.

Su familia indicó que murió “pacíficamente” el sábado por la noche, acompañada por su madre, Kristen, y su tía Karen.

Proyectos de Kelley Mack

En su trayectoria artística, Mack participó en diversas producciones como actriz y se preparaba para ser productora. Según su obituario, su camino estuvo guiado por el amor a contar historias, pasión que “floreció desde pequeña”.

Sus primeros pasos fueron en comerciales, donde comenzó siendo niña y se desarrolló hasta obtener una beca en la Tisch School of the Arts. Debutó como Chloe en The Elephant Garden en 2008.

A lo largo de su carrera actuó en 35 producciones cinematográficas y trabajó en la producción de cinco cortometrajes. Uno de sus papeles más recordados fue el de Addy en la novena temporada de The Walking Dead, donde apareció en cinco episodios. También interpretó a Penelope Jacobs en la octava temporada de Chicago Med y participó en un episodio de 9-1-1.

En The Walking Dead dio vida a una de las supervivientes del refugio de Hilltop. Asimismo, realizó doblajes para diversas producciones, entre ellas la heroína Gwen Stacy.

Su último trabajo será en las producciones Delicate Arch y Ricky, que se estrenarán próximamente en Universal Underdogs, de acuerdo con su obituario.