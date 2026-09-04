¿De qué murió Peter Cullen? Esto reveló el certificado de defunción del actor de voz de Optimus Prime en Transformers

Peter Cullen, actor de doblaje, construyó una sólida carrera en la industria cinematográfica, principalmente por ser la primera voz de Optimus Prime en la franquicia Transformers.

Fue el pasado 26 de agosto cuando se anunció la muerte del actor, quien habría fallecido a los 85 años en su casa de Los Ángeles. Peter Cullen incursionó en el doblaje para cine, televisión y videojuegos, aportando no solo su voz a estos formatos, sino también estilo y personalidad a cada personaje.

A días de su fallecimiento, medios como Infobae destacan que Peter Cullen habría muerto de un paro cardíaco como consecuencia de un paro respiratorio.

Medios internacionales destacan que el certificado de defunción de Peter Cullen señala como causa una neoplasia maligna en el lóbulo inferior del pulmón que padecía el actor.

Aunque no se conoce si el actor estaba recibiendo tratamiento, el informe destaca que el paro respiratorio que sufrió Cullen estaría relacionado con un tumor canceroso localizado en uno de los pulmones.

Su representante confirmó la muerte al medio People y señaló que Cullen falleció en paz y rodeado de su familia.

Por medio de un comunicado, la familia del actor destacó: “Peter Cullen falleció en paz, rodeado de su amada familia, y siempre presente en el corazón de sus muchos amigos y un sinnúmero de admiradores en todo el mundo”.

Con ese mensaje se anunció la muerte de Peter Cullen, conocido por su carrera en el doblaje y por ser el encargado de dar voz a Optimus Prime en producciones de cine y televisión.

También participó en producciones como Winnie the Pooh, donde interpretó a Igor; dio voz a King Kong en la película de 1976 y participó en El ascenso de las Tortugas Ninja. Estos fueron algunos de sus papeles más destacados.

En cuanto a su participación en Transformers, esta comenzó en la serie de animación desarrollada entre 1984 y 1987. Tiempo después, la producción saltaría al cine y Peter Cullen continuaría dando voz al jefe de los Autobots.