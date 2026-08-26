¿De qué murió Tim Curry? Esto se sabe sobre el fallecimiento del actor de “It”

La industria del cine lamentó este miércoles la muerte del actor y comediante británico Tim Curry, recordado por personajes como el Dr. Frank-N-Furter, en The Rocky Horror Picture Show, y Pennywise, en la miniserie Eso.

El artista falleció la noche del martes 25 de agosto del 2026, a los 80 años, en su domicilio de Los Ángeles, Estados Unidos, tras más de una década con graves problemas de salud, según informaron medios internacionales.

En julio del 2012, cuando tenía 66 años, Curry sufrió un derrame cerebral grave mientras recibía un masaje. Los médicos determinaron que dos coágulos habían llegado a su cerebro y que la inflamación era tan severa que era necesario practicarle una craniectomía de emergencia, procedimiento que implica retirar temporalmente una parte del cráneo para aliviar la presión sobre el cerebro, según explicó Infobae.

“Mi cráneo tuvo que ser destrozado para salvarme la vida. Eso es un montón que asimilar”, relató Curry en su libro de memorias Vagabond, publicado en el 2025.

Aunque la operación fue un éxito, la recuperación fue larga. Curry permaneció meses en el hospital antes de pasar a un centro de rehabilitación y tuvo que ejercitar el habla, las expresiones faciales y el movimiento de su mano. Sin embargo, quedó con problemas de movilidad que, desde entonces, lo obligaron a usar silla de ruedas.

En una entrevista publicada en el 2025, Curry explicó que también había tenido que volver a aprender a hablar, algo complicado para un actor cuya carrera dependía de su voz y de su capacidad para comunicarse.

“Los pensamientos volvían a formarse, pero expresarlos era un esfuerzo monumental”, escribió en sus memorias.

En el 2025, durante la celebración del 50 aniversario de The Rocky Horror Picture Show, en la que interpretó al Dr. Frank-N-Furter, Curry contó cómo se sentía.

“Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta tonta silla, y eso es muy limitante. Así que no cantaré ni bailaré pronto. Todavía tengo verdaderos problemas con mi pierna izquierda”, afirmó.

A pesar de las secuelas del derrame, Curry continuó trabajando principalmente como actor de voz en diversos proyectos, como Young Justice, Transformers: Rescue Bots y Saving Santa, entre otros.

En lo personal, Curry nunca se casó ni tuvo hijos. En su última entrevista, concedida a la cadena estadounidense CBS, admitió que “no temía a la muerte”.

“Quiero ganármelo, quiero ganarme el privilegio de no estar aquí. Creo que bien podría aceptarlo”, dijo el actor.