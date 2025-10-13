Décima Wine Fest 6: una noche de vinos, catas y gastronomía en zona 14

La sexta edición del Wine Fest (Festival del Vino), que se celebrará el jueves 16 en Décima Plaza, zona 14, promete una noche de maridaje entre esta bebida y platillos especiales.

El objetivo es ofrecer una exposición y degustación de vinos de diversos países. Se presentarán más de 100 etiquetas de vino de todo el mundo, disponibles para degustar, consultar o adquirir, con lanzamientos, novedades y promociones.

En los stands podrá conocer a distintos importadores que ofrecerán degustaciones de sus productos. También se realizarán tres catas especiales, dirigidas por expertos. Cada una tendrá cupo limitado.

Los encargados de dirigir las catas serán el sommelier Douglas Montoya, de Baco; Oscar Salazar Rodríguez, por la marca italiana Scarpetta, y Federico Colombo, enólogo de la finca La Celia, de Argentina.



Fecha

Jueves 16 de octubre del 2025

Hora

17 horas

Lugar

Décima Plaza, 10 avenida 8-68 zona 14

Precio

VIP - Décima Plaza

Q400 + Q20, de cargo por servicio

General - Décima Plaza

Q290 + Q20, de cargo por servici o

Todas las entradas incluyen:

•⁠ ⁠Solicitar espacio para una de las catas

•⁠ ⁠⁠Botella de agua para hidratación

•⁠ ⁠⁠Brazalete de identificación

•⁠ ⁠⁠Comer en varios de los lugares de Décima sin cobro por descorche

Las entradas VIP incluyen:

•⁠ ⁠Copa de cristal conmemorativa

•⁠ ⁠Acceso rápido en taquilla

•⁠ ⁠Atención especial en los stands

•⁠ ⁠Sorteo exclusivo con premios

Venta de entradas

Visite el link: cool-tickets.com

