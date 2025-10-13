Escenario
Décima Wine Fest 6: una noche de vinos, catas y gastronomía en zona 14
Vinos de diversos países podrán degustarse durante la sexta edición del Wine Fest (Festival del Vino), que se celebrará el jueves 16 en Décima Plaza, zona 14.
En Guatemala se hará un Festival de Vino o Wine Fest en la que estarán casi 100 marcas de vino y se tendrá catas con especialistas. (Foto Prensa Libre: EFE)
La sexta edición del Wine Fest (Festival del Vino), que se celebrará el jueves 16 en Décima Plaza, zona 14, promete una noche de maridaje entre esta bebida y platillos especiales.
El objetivo es ofrecer una exposición y degustación de vinos de diversos países. Se presentarán más de 100 etiquetas de vino de todo el mundo, disponibles para degustar, consultar o adquirir, con lanzamientos, novedades y promociones.
En los stands podrá conocer a distintos importadores que ofrecerán degustaciones de sus productos. También se realizarán tres catas especiales, dirigidas por expertos. Cada una tendrá cupo limitado.
Los encargados de dirigir las catas serán el sommelier Douglas Montoya, de Baco; Oscar Salazar Rodríguez, por la marca italiana Scarpetta, y Federico Colombo, enólogo de la finca La Celia, de Argentina.
Fecha
Jueves 16 de octubre del 2025
Hora
17 horas
Lugar
Décima Plaza, 10 avenida 8-68 zona 14
Precio
VIP - Décima Plaza
Q400 + Q20, de cargo por servicio
General - Décima Plaza
Q290 + Q20, de cargo por servicio
Todas las entradas incluyen:
• Solicitar espacio para una de las catas
• Botella de agua para hidratación
• Brazalete de identificación
• Comer en varios de los lugares de Décima sin cobro por descorche
Las entradas VIP incluyen:
• Copa de cristal conmemorativa
• Acceso rápido en taquilla
• Atención especial en los stands
• Sorteo exclusivo con premios
Venta de entradas
Visite el link: cool-tickets.com
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en est