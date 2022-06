Demandan a Mariah Carey por su éxito “All I Want for Christmas Is You”

La cantante Mariah Carey fue demandada en Estados Unidos por supuesta infracción a los derechos de autor con su éxito mundial “All I Want for Christmas Is You” , según documentos judiciales.

En la demanda presentada el pasado 3 de junio en Luisiana, Stone alega que Carey y su coguionista Walter Afanasieff “participaron a sabiendas, deliberada e intencionalmente en una campaña para infringir” sus derechos de autor.

El demandante reclama daños y perjuicios por 20 millones de dólares por supuestas pérdidas financieras.

La canción de Carey es uno de los sencillos musicales más exitosos de todos los tiempos, encabezando las listas en más de una veintena de países, especialmente en las fiestas de Navidad. El tema ocupa un lugar destacado en la comedia romántica de temática navideña de 2003 Love Actually.

La canción vendió unos 16 millones de copias en todo el mundo y le valió a Carey 60 millones de dólares en regalías durante las últimas tres décadas.

El tema de Stone, lanzado con su banda Vince Vance and the Valiants, obtuvo un éxito moderado en las listas de música country de Billboard. A pesar de tener los mismos títulos, las canciones suenan diferentes y tienen letras diferentes.

Sin embargo, Stone acusa a Carey y Afanasieff de intentar “explotar la popularidad y el estilo único” de su canción, causando “confusión”.

No estaba claro por qué Stone presentó la demanda casi 30 años después de que Carey lanzara su canción.

El documento judicial establece que los abogados de Stone contactaron por primera vez a Carey y Afanasieff el año pasado, pero las partes “no pudieron llegar a ningún acuerdo”.

El publicista de Carey no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de AFP.

No es raro que las canciones tengan el mismo título. Unas 177 obras se enumeran bajo el título “All I Want For Christmas Is You” en el sitio web de la oficina de derechos de autor de Estados Unidos.