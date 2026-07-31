“Demasiado surrealista”: la obra de teatro que presenta una sátira social sobre la brecha generacional y las obsesiones de la vida moderna

Con una nueva propuesta llega la obra de teatro “Demasiado surrealista”, cuya narrativa explora, desde la sátira, las brechas generacionales y la obsesión por una vida moderna controlada por la digitalización.

La puesta en escena, que llegará al Teatro Mágico Marcel, presenta la historia de Esteban, un padre de familia abrumado por las deudas y la tecnología. Además, enfrenta el reto de comprender a sus hijos, inmersos en el mundo digital y de los influencers.

Según Teatralidad GT, en medio de esa búsqueda por comprender a las nuevas generaciones aparecen unos vecinos un tanto peculiares: una gurú espiritual que utiliza inteligencia artificial para, supuestamente, sanar árboles genealógicos y finanzas. Su llegada conduce al público por una comedia surrealista.

“A través de diálogos ingeniosos, la obra critica las sectas de autoayuda y la dependencia absoluta de los dispositivos móviles”, destaca Teatralidad GT.

La historia llevará al público por distintos momentos de risa, análisis y reflexión sobre las diferencias generacionales. A medida que avanza la trama, un giro inesperado transformará a los personajes, pero ¿será de la manera adecuada?

Fecha

Sábados 1, 8 y 22 de agosto del 2026

Hora

La función iniciará a las 19.30 horas. Se ruega puntualidad.

Lugar

Teatro Mágico Marcel, 8.ª avenida 0-49, zona 2, Ciudad de Guatemala, a un costado del parque Isabel la Católica.

Precio

Boleto en preventa: Q80

Boleto en taquilla: Q100

Boletos

Preventa por medio de WhatsApp: +502 3567 7143.

La niñez de 10 años en adelante paga boleto.

Otros datos

Parqueo interno: Q25 (tarifa única)

Código de vestimenta: portar una prenda blanca.

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