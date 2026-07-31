“Demasiado surrealista”: la obra de teatro que presenta una sátira social sobre la brecha generacional y las obsesiones de la vida moderna

Escenario

“Demasiado surrealista”: la obra de teatro que presenta una sátira social sobre la brecha generacional y las obsesiones de la vida moderna

Una obra que llevará al público de una comedia doméstica a una narrativa surrealista que explora la dependencia de la tecnología en las nuevas generaciones.

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Los personajes de Eva y Estevan de la obra “Demasiado surrealista”. (Foto Prensa Libre: cortesía Teatralidad Gt)

Con una nueva propuesta llega la obra de teatro “Demasiado surrealista”, cuya narrativa explora, desde la sátira, las brechas generacionales y la obsesión por una vida moderna controlada por la digitalización.

La puesta en escena, que llegará al Teatro Mágico Marcel, presenta la historia de Esteban, un padre de familia abrumado por las deudas y la tecnología. Además, enfrenta el reto de comprender a sus hijos, inmersos en el mundo digital y de los influencers.

Según Teatralidad GT, en medio de esa búsqueda por comprender a las nuevas generaciones aparecen unos vecinos un tanto peculiares: una gurú espiritual que utiliza inteligencia artificial para, supuestamente, sanar árboles genealógicos y finanzas. Su llegada conduce al público por una comedia surrealista.

“A través de diálogos ingeniosos, la obra critica las sectas de autoayuda y la dependencia absoluta de los dispositivos móviles”, destaca Teatralidad GT.

La historia llevará al público por distintos momentos de risa, análisis y reflexión sobre las diferencias generacionales. A medida que avanza la trama, un giro inesperado transformará a los personajes, pero ¿será de la manera adecuada?

Fecha

Sábados 1, 8 y 22 de agosto del 2026

Hora

La función iniciará a las 19.30 horas. Se ruega puntualidad.

Lugar

Teatro Mágico Marcel, 8.ª avenida 0-49, zona 2, Ciudad de Guatemala, a un costado del parque Isabel la Católica.

Precio

  • Boleto en preventa: Q80
  • Boleto en taquilla: Q100

Boletos

  • Preventa por medio de WhatsApp: +502 3567 7143.
  • La niñez de 10 años en adelante paga boleto.

Otros datos

  • Parqueo interno: Q25 (tarifa única)
  • Código de vestimenta: portar una prenda blanca.

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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