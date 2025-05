“Dept. Q”: de qué trata la serie de Netflix y por qué causó furor

El pasado 29 de mayo se estrenó Dept. Q en Netflix, una serie basada en una saga de diez novelas policíacas escritas por el autor danés Jussi Adler-Olsen, de acuerdo con Cinemanía. Esta producción esta disponible para usuarios de la plataforma en Guatemala.

Según Netflix, la serie nos presenta al arrogante y “enojón” Carl Morck, un detective brillante que es exiliado a su propio departamento para esclarecer los casos más complicados de Edimburgo. Uno de los elementos centrales es que Morck pertenece a un grupo de inadaptados que son parte crucial de la trama.

Pese a ello, Morck cuenta con un talento notable para resolver crímenes, pero su carácter lo ha mantenido al margen, incluso dentro del cuerpo policial, según fuentes internacionales.

El conflicto de la trama gira en torno a un tiroteo inesperado, en el que fallece un compañero y otro resulta herido. Por esta razón, relegan a Morck al Departamento Q, una unidad recién creada para la investigación de casos no resueltos en Escocia.

Cabe resaltar que la trama del libro se desarrolla en Dinamarca; sin embargo, Scott Frank, guionista y director de la serie, decidió contextualizarla en Edimburgo, Escocia. Frank también es conocido por otras series exitosas como Gambito de Dama.

¿Por qué la trama de Dept. Q causa furor en Netflix?

En general, las novelas y series policíacas se encuentran entre los géneros literarios y cinematográficos preferidos por diversas audiencias, por lo que no es de extrañar que una plataforma como Netflix incorpore estas tramas a su catálogo.

Además, la historia original proviene de una de las sagas más vendidas de la región nórdica, según la prensa extranjera. La saga cuenta con diez entregas y ha sido traducida a distintos idiomas, según Cinemanía.

El éxito de Dept. Q radica en una temática centrada no únicamente en crímenes, sino también en los vínculos interpersonales y en el trabajo en equipo de personas que, aparentemente, son incompatibles. Por esta razón, se trata de una de las apuestas más fuertes de Netflix para este 2025.

Elenco de la serie

Además de la trama, parte de la buena recepción por parte del público se relaciona con el reparto que interpreta a los personajes principales. El detective Morck es interpretado por Matthew Goode, actor británico que ha participado en producciones exitosas como El código enigma, The Good Wife, Downton Abbey y Propuesta de Año Bisiesto, entre otras.

El elenco también está conformado por otras figuras internacionales como Kelly Macdonald, quien participó en series como Black Mirror y The Girl in the Café; Chloe Pirrie, quien actuó en producciones como The Game y Shell; así como otros actores que forman parte de esta serie que ha causado furor a pocas horas de su estreno.