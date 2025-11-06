“Deseos que iluminan”: Fecha y hora de la inauguración de la magia de Navidad 2025 en Majadas

Como toda una tradición, el tradicional encendido del árbol se realizará bajo el lema “Deseos que iluminan”, un evento cuya misión es unir la unión de las familias.

La magia de la Navidad comenzará con un deseo y una chispa de ilusión, acompañada de un concierto, chocolate, galletas, regalos, sets de fotos y show de magia.

Fecha

El encendido navideño se realizará el sábado 8 de noviembre del 2025.

Hora

La actividad comenzará a las 18 horas.

Lugar

La magia de la Navidad se celebrará en la Plaza Urbana, Majadas Once.

Entrada

La admisión es gratuita y en la actividad también participarán duendes, que acompañarán a Santa, pero también al Grinch.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.