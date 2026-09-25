Desfile de Bandas 2026: rutas alternas para este viernes 25 de septiembre y orden del desfile del Campeonato Latinoamericano

La música de las bandas escolares seguirá resonando por las calles de la zona 1 de Guatemala, esta vez con la celebración del desfile del Campeonato Latinoamericano de Bandas 2026.

El evento se celebrará en el Paseo de la Sexta este viernes 25 de septiembre, tendrá la participación de bandas escolares de Ecuador, Costa Rica, Honduras, Panamá y Guatemala, que compartirán con los capitalinos parte de su cultura a través de la música.

Durante más de dos horas, el desfile llenará de música, color y ritmo el Paseo de la Sexta, como parte de un intercambio cultural entre países latinoamericanos y del fortalecimiento de la formación artística de los jóvenes.

El evento forma parte de la agenda presentada por la Organización Internacional de Bandas (OIB), que celebrará, del 25 al 27 de septiembre, el Campeonato Latinoamericano de Bandas 2026, en el que se reunirán 92 agrupaciones escolares según dio a conocer Samuel Osoy, director de la OIB.

El desfile comenzará a las 14 horas y recorrerá el Paseo de la Sexta. Por ello, se consultó a la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala sobre las rutas alternas establecidas para quienes circulen por la zona 1 de Guatemala.

Amílcar Montejo, vocero de Emetra, compartió algunas de las rutas alternas que se pueden considerar durante el evento:

Bulevar La Asunción

Avenida Las Victorias

Calle Martí

Periférico

Avenida Elena

Avenida El Cementerio

Avenida Bolívar

Avenida Santa Cecilia

Puente Olímpico

Bulevar Lourdes

Calzada La Paz

El encuentro también contará con talento guatemalteco, ya que durante el desfile participarán bandas procedentes de Antigua Guatemala, Guatemala y Chimaltenango, además de las delegaciones visitantes. Este es el orden del desfile, que a través del sonar de la lira, el bombo y la trompeta llenarán de alegría parte del Paseo de la Sexta.

Orden del desfile

Delegación de Ecuador Llises Latin Band (Guatemala) CTP Marching Band (Costa Rica) Cetach Marching Band (Chimaltenango) Antigueño Marching Band (Antigua Guatemala) Banda de El Salvador (El Salvador) Blue Angels Latín Band (Guatemala) Tegucigalpa Music Band (Honduras) Gospel Marching Band (Mazatenango) Villa Real Guerra (Guatemala) Red Dragón Latin Band (Guatemala) Episcopal San José, La Chorrera (Panamá) Kids Music Band (Cobán, Alta Verapaz) Parrot Drum & Bugle Corps (Villa Nueva) Aserri Marching Band (Costa Rica)

Recorrido

Inicio: parque Gómez Carrillo (Concordia)

Recorrido: Paseo de la Sexta

Punto final: plaza de la Constitución

El Campeonato Latinoamericano, que se realiza desde el 2014 en la capital, continuará el fin de semana con su tradicional concurso, en el que competirán 92 bandas en cinco formatos, según Osoy.