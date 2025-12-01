Desfile de bandas navideñas en diciembre 2025

Escenario

Desfile de bandas navideñas en diciembre 2025

En diciembre los desfiles de bandas seguirán cautivando las calles del Centro Histórico. Conozca los días programados y actividades.

María Alejandra Guzmán

y

|

time-clock

Alrededor de las 16 horas, la edicin 12 de este tradicional desfile llegar a miles de familias guatemaltecas, ya que es uno de los eventos ms grandes de la poca en el Centro Histrico, con casi 190 bandas inscritas en la actividad organizada por la Comunidad de Bandas de Guatemala (CBG). Foto: Byron Rivera 29/11/2025

Los desfiles de bandas navideñas están entre los espectáculos esperados por los guatemaltecos. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera )

El fin de semana de sábado 13 y domingo 14 de diciembre se tendrá dos desfiles de bandas y música navideña que estarán en el Paseo de la Sexta en zona 1.

La 10a. edición del desfile de bandas navideño a cargo de la Organización Internacional de Bandas (OIB) se presentará el sábado 13 de diciembre. Participarán más de 25 bandas y cinco agrupaciones internacionales de El Salvador, Honduras y Costa Rica.

Samuel Osoy, director del proyecto, explicó que el recorrido comenzará en el parque Morazán, avanzará sobre la 6.ª avenida y concluirá en la plaza de la Loba, frente a la Municipalidad de Guatemala. Al final tendrán un show de fuegos pirotécnicos. Comenzará a las 18 horas.

Fecha

Sábado 13 de diciembre

Hora

18 horas

Lugar

Parque Morazán hacia el Paseo La Sexta

El desfile de la Municipalidad

La Municipalidad de Guatemala también organiza un desfile navideño de bandas para el domingo 14 de diciembre, en el que participarán tanto colegios como otras agrupaciones de la ciudad.

El desfile navideño de bandas tendrá lugar desde el parque Jocotenango hasta la Municipalidad, y contará con la participación de más de 50 agrupaciones musicales.

Según la entidad organizadora, cada integrante de las bandas aportará un juguete, con el propósito de recaudar un estimado de cuatro mil regalos para la tradicional cena navideña que se celebrará el 24 de diciembre del 2025 en el parqueo municipal.

Fecha

Domingo 14 de diciembre del 2025

Hora

El desfile se realizará de 16 a 21 horas.

Lugar

Del parque Jocotenango a la Municipalidad de Guatemala, zona 1 capitalina

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes
María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

Bandas de guerra Bandas escolares Desfile  Qué hacer en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS