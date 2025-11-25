Desfile navideño 2025 en Ciudad de Guatemala: recorrido y horarios de las carrozas este 25 de noviembre

La Navidad está a pocos días de llegar. Para iniciar con el espíritu de la temporada, se han planificado diversos recorridos que permitirán que la magia navideña vuelva a brillar en las calles de la ciudad y que el entusiasmo llegue a los vecinos.

Entre música, sorpresas y personajes propios de la temporada, las carrozas llevarán alegría a por lo menos 25 puntos de la capital, en los cuales cada una representa una temática navideña distinta, como la Villa de los Duendes.

Esta festividad recorrerá diariamente un área diferente de la ciudad para que todos los vecinos puedan disfrutar de un momento de recreación. Este martes 25 de noviembre, la zona 15 será el epicentro.

Otra de las actividades navideñas se concentra en la Plaza de la Constitución, donde se celebra el Festival Navideño de la Ciudad. Juegos como la pista de patinaje sobre hielo, el Tobogán Congelado, la Casa de Santa, la Villa Navideña Iluminada y el Trencito Navideño reciben a los visitantes para un momento de sana diversión.

Los desfiles se llevarán a cabo diariamente hasta el próximo 8 de diciembre. El evento contará con apoyo de las autoridades de tránsito y cuerpos de socorro, para garantizar la seguridad de los asistentes.

Fecha:

Martes 25 de noviembre del 2025

Hora:

De 19 a 21 horas

Lugar:

Inicio: 1a. calle y 16 avenida, Monumento La Marimba

Finaliza: 2a. calle “B” y 10a. avenida, zona 15

Recorrido oficial del Desfile Navideño 2025 en la zona 15. (Foto Prensa Libre: Redes sociales Municipalidad de Guatemala)

Entrada:

Actividad gratuita

