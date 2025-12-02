Escenario
Desfile Navideño 2025: Horario y recorrido de este 2 de diciembre
El desfile llegará el martes 2 de noviembre a la zona 18; este es el horario y el recorrido.
Las carrozas alegran a su paso a los espectadores de todas las edades. (Foto Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Guatemala)
Las carrozas navideñas continúan recorriendo distintos puntos de la ciudad, llevando alegría, luces y personajes entrañables que saludan e interactúan con los niños y sus familias.
El desfile ha sorprendido a grandes y chicos con sus temáticas festivas y creativas. Esta será la última semana para disfrutarlo, ya que concluirá el próximo lunes 8 de diciembre.
El martes 2 de diciembre, las carrozas llegarán a Colonia Maya, zona 18, en un recorrido programado de 19 a 21 horas. Una oportunidad ideal para compartir en familia y dejarse envolver por la magia de la Navidad.
Feha:
Martes 2 de diciembre de 2025
Hora:
De 19 a 21 horas
Lugar:
Zona 1 de la Ciudad de Guatemala, distrito 2
- Inicio: 28 calle y 6a. Avenida zona 18
- Terminará en el mismo punto y pasará por las canchas de las Ilusiones, la 26 y 35 calle.
Entrada:
Actividad gratuita
