Desfile Navideño 2025: Horario y recorrido de este 2 de diciembre

Las carrozas navideñas continúan recorriendo distintos puntos de la ciudad, llevando alegría, luces y personajes entrañables que saludan e interactúan con los niños y sus familias.

El desfile ha sorprendido a grandes y chicos con sus temáticas festivas y creativas. Esta será la última semana para disfrutarlo, ya que concluirá el próximo lunes 8 de diciembre.

El martes 2 de diciembre, las carrozas llegarán a Colonia Maya, zona 18, en un recorrido programado de 19 a 21 horas. Una oportunidad ideal para compartir en familia y dejarse envolver por la magia de la Navidad.

Feha:

Martes 2 de diciembre de 2025

Hora:

De 19 a 21 horas

Lugar:

Zona 1 de la Ciudad de Guatemala, distrito 2

Inicio: 28 calle y 6a. Avenida zona 18

Terminará en el mismo punto y pasará por las canchas de las Ilusiones, la 26 y 35 calle.

Entrada:

Actividad gratuita

