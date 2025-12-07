Desfile navideño 2025: horario y recorrido de las carrozas alegóricas de este 7 de diciembre en la Ciudad de Guatemala

La alegría de la Navidad llegará a la zona 13 de la Ciudad de Guatemala con las tradicionales carrozas alegóricas, que, entre personajes y música, crean un momento de sana diversión para toda la familia.

Con carrozas como Navidad encantada y La villa de los duendes, estas iluminarán las calles a su paso, acompañadas de vehículos únicos como Mate y el Rayo McQueen, de la película animada Cars.

Junto a ellos, personajes como los duendecillos del taller de Santa Claus anunciarán la proximidad de la Navidad, mientras que Mamá Claus y Santa Claus llevarán la magia de la época.

En su último domingo de presentación, las carrozas navideñas han recorrido al menos 25 puntos de la Ciudad de Guatemala, invitando a los vecinos a unirse a la celebración que se concentra en la Plaza de la Constitución, en la zona 1, donde se desarrolla el Festival Navideño.

Este espacio, que cuenta con un resbaladero gigante, pista de hielo y la tradicional villa navideña, es un punto de convivencia para toda la familia. Además, la celebración continúa entre bazares navideños, la actividad Navidad en el Mapa en Relieve y las noches de video mapping en la Catedral Metropolitana.

Con estas actividades aún programadas, se anuncia uno de los últimos recorridos de las carrozas. Este es el trayecto para este domingo:

Fecha:

Domingo 7 de diciembre del 2025

Hora:

De 19 a 21 horas

Lugar:

Inicio: 7ª avenida, frente al Domo Polideportivo, zona 13

Finaliza: 13 avenida B y 25 calle, Plaza Berlín, zona 13

Recorrido oficial del Desfile Navideño 2025 en la zona 13 para celebrar la llegada de la navidad. (Foto Prensa Libre: Redes sociales Municipalidad de Guatemala)

Entrada:

Actividad gratuita

