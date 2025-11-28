Desfile navideño 2025: horario y recorrido de las carrozas alegóricas en la Ciudad de Guatemala este 28 de noviembre

Desde la Villa de los Duendes hasta Navidad Encantada, serán estas carrozas las que desfilarán este viernes 28 de noviembre en la Ciudad de Guatemala para ofrecer un momento de sano entretenimiento a vecinos y visitantes.

Entre música, personajes como Santa Claus, los duendes o Mamá Claus y sonrisas, las carrozas alegóricas navideñas llegarán a la zona 1 para que niños y adultos participen de la alegría y el espíritu navideño.

Desde hace cuatro años, las carrozas buscan transmitir la alegría de la temporada de fin de año y anunciar la llegada de las celebraciones navideñas en la ciudad. Este año serán al menos 25 los puntos a los que llegará el Desfile Navideño 2025, que finalizará el próximo 8 de diciembre.

Además, se han habilitado otras actividades para vecinos y visitantes, como el Mapa en Relieve, que se viste con espíritu navideño y ofrecerá fogatas, figuras decorativas y gastronomía.

El centro de la celebración será el tradicional Festival Navideño de la Ciudad, que convertirá nuevamente la Plaza de la Constitución en el punto de encuentro de la diversión, la alegría navideña y la tradición capitalina, entre el Tobogán Congelado, la Villa Navideña y la pista de patinaje.

Fecha:

Viernes 28 de noviembre del 2025

Hora:

De 19 a 21 horas

Lugar:

Zona 1 de la Ciudad de Guatemala, distrito 2

Inicio: 1a calle “C” 2-22, frente al INCA

Finaliza: 3a avenida 23-37, zona 1

La zona 1 celebrara la magia de la navidad con el recorrido del Desfile navideño 2025. (Foto Prensa Libre: Redes sociales Municipalidad de Guatemala)

Entrada:

Actividad gratuita

