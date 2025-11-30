Desfile navideño 2025: horario y recorrido de las carrozas alegóricas en la Ciudad de Guatemala este 30 de noviembre

Con un evento que promueve la unión familiar y la convivencia entre vecinos, el desfile de carrozas navideñas llevará el espíritu de la temporada a una nueva zona de la ciudad capital este domingo 30 de noviembre.

Entre personajes típicos como duendes, Santa Claus y Mamá Claus, niños y adultos podrán disfrutar del desfile en la zona 19. Música, baile y sorpresas marcarán este recorrido que anuncia la llegada de la Navidad.

El evento contará con carrozas temáticas como Navidad Encantada y La Villa de los Duendes, que invitan a los vecinos a sumarse a la celebración en distintos espacios, como los bazares navideños o el Mapa en Relieve, donde habrá figuras decorativas, gastronomía típica y fogatas.

En sus últimos nueve días de recorrido, estas carrozas invitan a los vecinos a visitar el Festival Navideño de la Ciudad, que, como ya es tradición, se concentrará en la Plaza de la Constitución, con atracciones como el Tobogán Congelado, la Villa Navideña y la pista de patinaje.

Fecha:

Domingo 30 de noviembre del 2025

Hora:

De 19 a 21 horas

Lugar:

Inicio: 6.ª avenida y 10.ª calle, colonia La Florida, zona 19

Finaliza: 13 avenida y 10 calle, frente al Súper del Barrio, zona 19

La zona 19 celebrara la magia de la navidad con el recorrido del Desfile navideño 2025. (Foto Prensa Libre: Redes sociales Municipalidad de Guatemala)

Entrada:

Actividad gratuita

