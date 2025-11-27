Desfile navideño 2025: horario y recorrido de las carrozas de este jueves 27 de noviembre

La magia de la Navidad continúa recorriendo la Ciudad de Guatemala con las carrozas navideñas, que cada día llevan alegría, música y personajes como Santa Claus y Mamá Claus a distintas zonas, para que adultos y niños disfruten de momentos de sana diversión.

Este jueves 27 de noviembre, una de las áreas de la zona 18 será el epicentro de esta celebración, cuando carrozas con temáticas como la Villa de los Duendes o Navidad Encantada lleven alegría a los vecinos capitalinos.

Estas actividades recorrerán en total más de 25 sectores dentro de la Ciudad de Guatemala. La última presentación está prevista para el lunes 8 de diciembre. Mientras tanto, el Festival Navideño de la Ciudad se concentra en la Plaza de la Constitución, con sus tradicionales juegos como el Tobogán Congelado y la pista de patinaje sobre hielo.

Otro de los eventos destacados es Navidad Encantada en el Mapa en Relieve, donde el espíritu navideño se enciende entre figuras, fogatas y gastronomía, todas las noches hasta el 21 de diciembre. Finalmente, el 14 de diciembre se llevará a cabo el Desfile de Bandas.

Mientras avanzan las festividades, será la zona 18 la que disfrute del desfile de carrozas. A continuación, la información:

Fecha:

Jueves 27 de noviembre del 2025

Hora:

De 19 a 21 horas

Lugar:

Inicio: 19 avenida, CA-9 Norte (ruta al Atlántico)

Finaliza: 9.ª calle y 11 avenida, colonia Atlántida, zona 18

Recorrido oficial del Desfile Navideño 2025 llegará este jueves a la zona 18. (Foto Prensa Libre: Redes sociales Municipalidad de Guatemala)

Entrada:

Actividad gratuita

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

