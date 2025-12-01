Desfile navideño 2025: horario y recorrido de las carrozas en la Ciudad de Guatemala este 1 de diciembre

Las luces, la música y la alegría navideña regresan en la primera semana de diciembre con el Desfile Navideño organizado por la Municipalidad de Guatemala.

Este evento contará con carrozas temáticas, personajes navideños, música en vivo y presentaciones artísticas que recorrerán diversas calles de la ciudad, llevando el espíritu festivo a barrios y colonias.

Con esta actividad, se promueven espacios de convivencia, cultura y tradición, que llenan de ilusión y esperanza a las familias guatemaltecas durante esta época tan especial.

El lunes 1 de diciembre, el desfile recorrerá distintos puntos de la zona 7, entre ellos la colonia La Verbena y la Quinta Samayoa.

Feha:

Lunes 1 de diciembre de 2025

Hora:

De 19 a 21 horas

Lugar:

Zona 1 de la Ciudad de Guatemala, distrito 2

Inicio: 17 calle y 9a. Avenida, La Verbena, zona 7

Finaliza: 7a. Avenida y 7a. calle, colonia Quinta Samayoa

Entrada:

Actividad gratuita

