Desfile navideño 2025: horario y recorrido de las carrozas en la Ciudad de Guatemala este 1 de diciembre
Las luces y la alegría navideña regresan con las carrozas del Desfile Navideño de la MuniGuate, conozca el recorrido del lunes 1 de diciembre.
Las familias esperan el recorrido de las carrozas navideñas en distintos puntos de la ciudad . (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)
Las luces, la música y la alegría navideña regresan en la primera semana de diciembre con el Desfile Navideño organizado por la Municipalidad de Guatemala.
Este evento contará con carrozas temáticas, personajes navideños, música en vivo y presentaciones artísticas que recorrerán diversas calles de la ciudad, llevando el espíritu festivo a barrios y colonias.
Con esta actividad, se promueven espacios de convivencia, cultura y tradición, que llenan de ilusión y esperanza a las familias guatemaltecas durante esta época tan especial.
El lunes 1 de diciembre, el desfile recorrerá distintos puntos de la zona 7, entre ellos la colonia La Verbena y la Quinta Samayoa.
Feha:
Lunes 1 de diciembre de 2025
Hora:
De 19 a 21 horas
Lugar:
Zona 1 de la Ciudad de Guatemala, distrito 2
- Inicio: 17 calle y 9a. Avenida, La Verbena, zona 7
- Finaliza: 7a. Avenida y 7a. calle, colonia Quinta Samayoa
Entrada:
Actividad gratuita
