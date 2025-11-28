Desfile navideño 2025: horario y recorrido de las carrozas en la Ciudad de Guatemala este 29 de noviembre

La Municipalidad de Guatemala ha organizado varias actividades para celebrar las fiestas de fin de año en familia. Entre las más esperadas están las carrozas navideñas, decoradas con luces, música y personajes que evocan el espíritu de la temporada.

Del 8 de noviembre al 8 de diciembre, las carrozas recorren distintos puntos de la ciudad para llevar alegría a grandes y pequeños.

Este sábado 29 de noviembre, el desfile comenzará a las 19 horas, desde la 1.ª calle y 23 avenida, zona 1, y avanzará hacia la 15 avenida y 14 calle “A”, frente al Ministerio Público.

Además, en distintos puntos del Centro Histórico se han instalado bazares navideños para que los asistentes puedan adquirir regalos, adornos y productos de temporada, en un ambiente festivo y familiar.

Fecha:

Sábado 29 de noviembre del 2025

Hora:

De 19 a 21 horas

Lugar:

Zona 1 de la Ciudad de Guatemala, distrito 2

Inicio: 1a calle y 23 avenida, zona 1

Finaliza: 15 avenida y 14 calle, frente a Polideportivo Gerona, zona 1

Entrada:

Actividad gratuita

