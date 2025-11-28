Escenario
Desfile navideño 2025: horario y recorrido de las carrozas en la Ciudad de Guatemala este 29 de noviembre
Las alegres carrozas con personajes que inspiran la Navidad visitarán el Centro Histórico este sábado 29; conozca los puntos estratégicos para verlas.
Una imagen del desfile navideño que recorrera calles del Centro Histórico el sábado 29 de noviembre. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)
La Municipalidad de Guatemala ha organizado varias actividades para celebrar las fiestas de fin de año en familia. Entre las más esperadas están las carrozas navideñas, decoradas con luces, música y personajes que evocan el espíritu de la temporada.
Del 8 de noviembre al 8 de diciembre, las carrozas recorren distintos puntos de la ciudad para llevar alegría a grandes y pequeños.
Este sábado 29 de noviembre, el desfile comenzará a las 19 horas, desde la 1.ª calle y 23 avenida, zona 1, y avanzará hacia la 15 avenida y 14 calle “A”, frente al Ministerio Público.
Además, en distintos puntos del Centro Histórico se han instalado bazares navideños para que los asistentes puedan adquirir regalos, adornos y productos de temporada, en un ambiente festivo y familiar.
Fecha:
Sábado 29 de noviembre del 2025
Hora:
De 19 a 21 horas
Lugar:
Zona 1 de la Ciudad de Guatemala, distrito 2
- Inicio: 1a calle y 23 avenida, zona 1
- Finaliza: 15 avenida y 14 calle, frente a Polideportivo Gerona, zona 1
Entrada:
Actividad gratuita
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.