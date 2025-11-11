Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala este 11 de noviembre

Entre carrozas alegóricas, alegría, convivencia y ambiente familiar, comienza la temporada de actividades de fin de año. Entre los eventos esperados por los guatemaltecos se encuentra el Desfile Navideño, organizado por la Municipalidad de Guatemala.

La comuna capitalina confirmó que se tienen previstos alrededor de 25 recorridos en diferentes puntos de la ciudad. Estos se realizarán entre las 19 y las 21 horas.

Tanto niños como adultos podrán disfrutar de un recorrido con sus personajes favoritos característicos de la temporada.

Según informó la Municipalidad de Guatemala, el desfile iniciará en la 12 avenida y 11 calle de la zona 2 y finalizará en el parque Jocotenango, en la misma zona.

Fecha

11 de noviembre de 2025

Hora

De 19 a 21 horas

Lugar

El desfile recorrerá los siguientes puntos de la zona 2 capitalina:

12 avenida y 11 calle zona 2

Plaza Guatemala

Mapa en Relieve

Parroquia Nuestra Señora de Fátima

Avenida Independencia

10 avenida

1 calle

7 avenida

6 calle

5 calle

Calle Martí

Avenida Simeón Cañas

Universidad Mariano Gálvez

Iglesia Santa Delfina

Boulevard Castillo Lara

Parque El Sauce

Shell

Dollarcity

Parque Jocotenango

Mapa oficial del recorrido del Desfile Navideño este martes 11 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala/Facebook)

Precio

La actividad es gratuita

