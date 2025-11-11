Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala este 11 de noviembre

escenario

Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala este 11 de noviembre

El Desfile Navideño recorrerá distintos puntos de la ciudad capital. Conozca las localidades y otros detalles de este evento familiar.

María Alejandra Guzmán

|

time-clock

El desfile navideño del 18 de noviembre se llevará a cabo en la zona 18 capitalina en Guatemala.

Desde hace cuatro años, el Desfile Navideño se moviliza por varios puntos de la ciudad. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Entre carrozas alegóricas, alegría, convivencia y ambiente familiar, comienza la temporada de actividades de fin de año. Entre los eventos esperados por los guatemaltecos se encuentra el Desfile Navideño, organizado por la Municipalidad de Guatemala.

La comuna capitalina confirmó que se tienen previstos alrededor de 25 recorridos en diferentes puntos de la ciudad. Estos se realizarán entre las 19 y las 21 horas.

Tanto niños como adultos podrán disfrutar de un recorrido con sus personajes favoritos característicos de la temporada.

Según informó la Municipalidad de Guatemala, el desfile iniciará en la 12 avenida y 11 calle de la zona 2 y finalizará en el parque Jocotenango, en la misma zona.

Fecha

11 de noviembre de 2025

Hora

De 19 a 21 horas

Lugar

El desfile recorrerá los siguientes puntos de la zona 2 capitalina:

  • 12 avenida y 11 calle zona 2
  • Plaza Guatemala
  • Mapa en Relieve
  • Parroquia Nuestra Señora de Fátima
  • Avenida Independencia
  • 10 avenida
  • 1 calle
  • 7 avenida
  • 6 calle
  • 5 calle
  • Calle Martí
  • Avenida Simeón Cañas
  • Universidad Mariano Gálvez
  • Iglesia Santa Delfina
  • Boulevard Castillo Lara
  • Parque El Sauce
  • Shell
  • Dollarcity
  • Parque Jocotenango
Recorrido del desfile martes 11 de noviembre
Mapa oficial del recorrido del Desfile Navideño este martes 11 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala/Facebook)

Precio

La actividad es gratuita

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

 Qué hacer en Guatemala Temporada navideña 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS