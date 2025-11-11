escenario
Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala este 11 de noviembre
El Desfile Navideño recorrerá distintos puntos de la ciudad capital. Conozca las localidades y otros detalles de este evento familiar.
Desde hace cuatro años, el Desfile Navideño se moviliza por varios puntos de la ciudad. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
Entre carrozas alegóricas, alegría, convivencia y ambiente familiar, comienza la temporada de actividades de fin de año. Entre los eventos esperados por los guatemaltecos se encuentra el Desfile Navideño, organizado por la Municipalidad de Guatemala.
La comuna capitalina confirmó que se tienen previstos alrededor de 25 recorridos en diferentes puntos de la ciudad. Estos se realizarán entre las 19 y las 21 horas.
Tanto niños como adultos podrán disfrutar de un recorrido con sus personajes favoritos característicos de la temporada.
Según informó la Municipalidad de Guatemala, el desfile iniciará en la 12 avenida y 11 calle de la zona 2 y finalizará en el parque Jocotenango, en la misma zona.
Fecha
11 de noviembre de 2025
Hora
De 19 a 21 horas
Lugar
El desfile recorrerá los siguientes puntos de la zona 2 capitalina:
- 12 avenida y 11 calle zona 2
- Plaza Guatemala
- Mapa en Relieve
- Parroquia Nuestra Señora de Fátima
- Avenida Independencia
- 10 avenida
- 1 calle
- 7 avenida
- 6 calle
- 5 calle
- Calle Martí
- Avenida Simeón Cañas
- Universidad Mariano Gálvez
- Iglesia Santa Delfina
- Boulevard Castillo Lara
- Parque El Sauce
- Shell
- Dollarcity
- Parque Jocotenango
Precio
La actividad es gratuita
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.