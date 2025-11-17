escenario
Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala este 17 de noviembre
Continúan los recorridos del Desfile Navideño 2025. Tome nota del evento previsto para este 17 de noviembre, el cual se movilizará por algunos puntos de la zona 18.
El Desfile Navideño visita diferentes localidades de la ciudad. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)
Las carrozas de esta temporada llevarán alegría a distintas zonas y colonias de la ciudad capital durante el Desfile Navideño, según anunció recientemente la Municipalidad de Guatemala.
Según información de la comuna capitalina, se organizaron 25 recorridos diferentes para este 2025, los cuales se movilizarán por diversos lugares del perímetro capitalino. Estos se efectuarán en horario de 19 a 21 horas.
Durante el recorrido se podrán observar personajes de temporada y carrozas alegóricas, para que tanto niños como adultos disfruten de una experiencia recreativa cerca de su zona.
A continuación, compartimos los detalles relacionados con las rutas de este desfile.
Fecha
17 de noviembre del 2025
Hora
De 19 a 21 horas
Lugar
El desfile recorrerá distintos puntos del bulevar San Rafael, en la zona 18 capitalina.
Precio
Actividad gratuita
Recomendaciones
- Vigile sus pertenencias
- Si va con niños, manténgase al pendiente de ellos
- Mantenga una actitud de respeto y cordialidad con los demás vecinos
- Siga las instrucciones de las autoridades.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.