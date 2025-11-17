Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala este 17 de noviembre

Las carrozas de esta temporada llevarán alegría a distintas zonas y colonias de la ciudad capital durante el Desfile Navideño, según anunció recientemente la Municipalidad de Guatemala.

Según información de la comuna capitalina, se organizaron 25 recorridos diferentes para este 2025, los cuales se movilizarán por diversos lugares del perímetro capitalino. Estos se efectuarán en horario de 19 a 21 horas.

Durante el recorrido se podrán observar personajes de temporada y carrozas alegóricas, para que tanto niños como adultos disfruten de una experiencia recreativa cerca de su zona.

A continuación, compartimos los detalles relacionados con las rutas de este desfile.

Fecha

17 de noviembre del 2025

Hora

De 19 a 21 horas

Lugar

El desfile recorrerá distintos puntos del bulevar San Rafael, en la zona 18 capitalina.

Mapa del recorrido del desfile navideño de este 17 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Precio

Actividad gratuita

Recomendaciones

Vigile sus pertenencias

Si va con niños, manténgase al pendiente de ellos

Mantenga una actitud de respeto y cordialidad con los demás vecinos

Siga las instrucciones de las autoridades.

