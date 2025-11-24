Escenario
Desfile navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la Ciudad de Guatemala este 24 de noviembre
La alegría de la Navidad recorrerá las calles de la Ciudad de Guatemala con los tradicionales carros alegóricos que cautivan a grandes y chicos. Este será el recorrido.
En su 13 edición, vecinos de la Ciudad de Guatemala disfrutarán de 25 desfiles para celebrar la llegada de la navidad. (Foto Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Guatemala)
Con 25 recorridos oficiales del Desfile Navideño 2025, que organiza la Municipalidad de Guatemala, las familias de cada zona y los visitantes podrán disfrutar de la magia de la Navidad, entre música, risas y personajes como Santa Claus.
El evento, que busca ofrecer a las familias y vecinos un espacio de unión, alegría, color y sana diversión, cada día se traslada a un área distinta de la ciudad como parte de las actividades programadas, entre ellas el Festival Navidel, que se concentra en la Plaza de la Constitución, con su ya tradicional pista de patinaje sobre hielo.
Para este 24 de noviembre se tiene previsto llevar la magia de la Navidad a dos zonas, con carrozas y personajes navideños. La actividad contará con apoyo de autoridades de tránsito y cuerpos de socorro, como los bomberos, para garantizar la seguridad de los asistentes.
Las zonas 4 y 8 serán los sectores que vivirán la magia del desfile esta noche. Estos son los recorridos señalados por autoridades municipales:
Fecha:
24 de noviembre del 2025
Hora:
De 19 a 21 horas
Lugar:
Zona 4 de la Ciudad de Guatemala
- Inicio: 9ª avenida y vía 7 y ruta 3, zona 4
- Finaliza: 5ª avenida, final ruta 4, zona 4
Recorrido oficial del Desfile Navideño 2025 en la zona 4. (Foto Prensa Libre: Redes sociales Municipalidad de Guatemala)
Zona 8 de la Ciudad de Guatemala
- Inicio: calzada Atanasio Tzul y 39 calle, zona 8
- Finaliza: 26 calle y 7ª avenida, zona 8, Don Bosco
Recorrido oficial del Desfile Navideño 2025 en la zona 4. (Foto Prensa Libre: Redes sociales Municipalidad de Guatemala)
Entrada:
Actividad gratuita
