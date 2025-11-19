Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala este miércoles 19 de noviembre

Las carrozas de fin de año llenan de alegría las calles de la ciudad. Este año, el Desfile Navideño cuenta con 25 recorridos programados, y uno de ellos tendrá lugar este 19 de noviembre.

De acuerdo con la Municipalidad de Guatemala, esta actividad se ha realizado durante cuatro años, tiempo en el cual las carrozas alegóricas con distintos personajes han recorrido las zonas de la ciudad capital en varias localidades.

Además del Desfile Navideño, la comuna capitalina ha programado otras actividades como el Festival Navideño y el Mapping de la Catedral Metropolitana durante esta temporada de fin de año.

A continuación, se detallan los pormenores de este recorrido que visitará diferentes puntos de la zona 11.

Fecha

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Hora

De 19 a 21 horas

Lugar

El Desfile Navideño iniciará en la 14 calle y 6 avenida Mariscal de la zona 11 y finalizará en la 19 avenida y 7 calle, frente a Miraflores.

Mapa del recorrido. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Precio

Evento gratuito

Recomendaciones

Revise y cuide sus pertenencias

Si va con niños, manténgase al pendiente de ellos para evitar percances

Mantenga una actitud de respeto y amabilidad con los demás asistentes

Siga las instrucciones de las autoridades.

