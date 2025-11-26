Desfile navideño 2025: horarios y recorrido de las carrozas en Ciudad de Guatemala este 26 de noviembre

Los tradicionales carros alegóricos navideños recorrerán un nuevo punto de la ciudad capital este 26 de noviembre, llevando alegría y diversión a los capitalinos como parte del inicio de las actividades de la temporada.

Entre personajes navideños, música y luces, cada carroza celebrará una temática de la época para brindar entretenimiento a las familias y fomentar un momento de unión entre vecinos capitalinos.

Cada día, en una nueva área de la ciudad, las carrozas llevarán la magia de la Navidad hasta el 8 de diciembre, con un recorrido por 25 puntos de la Ciudad de Guatemala para ofrecer espacios de recreación.

Bajo la oscuridad de la noche, las carrozas se desplazarán este miércoles por la zona 17 capitalina, con figuras como la Villa de los Duendes y la carroza de Santa Claus.

Las actividades programadas en la ciudad tendrán como epicentro la Plaza de la Constitución, donde la pista de patinaje sobre hielo, el Tobogán Congelado, la Casa de Santa, la Villa Navideña Iluminada y el Trencito Navideño esperan la llegada de los vecinos en el Festival Navideño.

Fecha:

Miércoles 26 de noviembre del 2025

Hora:

De 19 a 21 horas

Lugar:

Inicio: Carril auxiliar del viaducto Lomas del Norte

Finaliza: Parqueo del transporte urbano Centra Norte

Recorrido oficial del Desfile Navideño 2025 en la zona 17. (Foto Prensa Libre: Redes sociales Municipalidad de Guatemala)

Entrada:

Actividad gratuita

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

