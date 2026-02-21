Dhárana regresa a los escenarios: Todos los detalles sobre el concierto en la ciudad de Guatemala

Dhárana es una agrupación guatemalteca que surgió en la década de 1990 y ofreció conciertos en varios recintos culturales del país.

Liderados por Távo Bárcenas, los músicos popularizaron temas como Ya no te amo, Sufre el corazón, Antro, Y ya no ver, Créeme, Esta ansiedad y Se escucha mi voz, entre otros.

Luego de una pausa debido a que cada músico se enfocó en otros proyectos musicales, en el 2024 dieron espectáculos que formaron parte de Créeme Tour, una gira con la que se reencontraron con sus admiradores y conquistaron a nuevos apasionados por la música nacional. En la actualidad, regresan a los escenarios dispuestos a derrochar energía en los escenarios y compartir los éxitos con nuevos arreglos.

Fecha

Sábado 21 de febrero del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

El Club de la Serpiente, 23 avenida 2-20, Vista Hermosa I, zona 15, Plaza 15 Terraza.

Precios y localidades

Q100 preventa

Q125 taquilla

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de viveloonline.com

