Día de la Hispanidad: ¿cómo se ha transformado la conmemoración?

El arribo de la expedición comandada por Cristóbal Colón a la isla de Guanahani el 12 de octubre de 1492 es un acontecimiento que marcó la historia del mundo. Sin embargo, el recuerdo, significado y percepción de la fecha ha variado, sobre todo, en los países en los que se vivieron efectos, transformaciones y consecuencias de ese hecho histórico.

El historiador Aníbal Chajón asegura que la celebración surgió a partir de 1892, cuando se conmemoró el 400 aniversario de esa primera llegada de Colón a las tierras que más adelante se llamarían América. “Surge en una época muy especial porque Estados Unidos estaba interesado en apoderarse de Cuba y de Puerto Rico”, destaca Chajón.

El historiador enfatiza en que esas islas eran las dos últimas dos posesiones de España en América, por lo que trata de fortalecer vínculos con ellas.

A partir de esa iniciativa española, la conmemoración comenzó a tener eco en todos los demás países conquistados por España, pues según señala Chajón, “la conquista empieza con Cristóbal Colón”.

Una denominación cambiante

De acuerdo con los sitios Enciclopedia Humanidades y filosofía.org, en 1913, el ministro español Faustino Rodríguez-San Pedro propuso la expresión Día de la Raza para conmemorar el 12 de octubre. De esa cuenta, el 1914 se festejó esa fecha como Fiesta de la Raza Española y en 1915, se utilizó por primera vez el término Día de la Raza.

La propia España cambió el nombre de su festejo a Día de la Hispanidad 1958 y actualmente se denomina también como Fiesta Nacional de España.

En Hispanoamérica ha tenido diversos nombres. En Guatemala, en 1995, durante el gobierno de Ramiro de León Carpio, en se declaró el 12 de octubre como Día de la Unidad Nacional.

En la Argentina de 2010, un decreto del Poder Ejecutivo transformó la fecha en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En Chile se optó por el Día del Encuentro de Dos Mundos, en Costa Rica se denominó Día de las Culturas y en México paso a ser el Día de la Nación Pluricultural. En Estados Unidos se conmemora el Columbus Day y este año, el presidente Donald Trump ha instalado una estatua de Cristóbal Colón en la Casa Blanca.

Chajón afirma que a partir de 1999 se empieza a hacer una revisión histórica, sobre todo para los pueblos originarios de América con la que se enfatiza en señalar que en esa fecha comenzaron la conquista con todo su saldo violento.“Entonces se hacen estudios históricos más profundos y se llega a la conclusión de que realmente no era una fecha festiva, al contrario, era poner en evidencia la situación de sufrimiento de millones de personas”.

“Entonces se transformó en el Día de la Hispanidad… es una fecha que no se puede cambiar porque el acontecimiento histórico ocurrió. Colón llegó a América en 1492 y entonces no se podía cambiar, pero sí se le podía cambiar el nombre a la festividad, la fecha ya no es el Día de la Raza, que además para 1992 en las ciencias sociales se estaba abandonando por completo el concepto de raza, porque en la especie humana no existen razas, sino que lo que hay son variaciones fenotípicas que son cositas insignificantes, como el color del pelo, el color de la piel, en fin, es una cosa mínima”, acentúa.

El cambio conceptual se da porque se reconocen los derechos de las poblaciones originarias, su visión histórica, en contraposición con lo que exaltaba a Colón, como expone Chajón.

Fruto de esa revisión y entonces se convierte en el Día de la Hispanidad y ya se celebra mucho menos. “Ya no tiene tanto impacto y a partir de los Acuerdos de Paz de 1996 prácticamente deja de conmemorarse en Guatemala, porque, se pensó en los círculos estatales que no era tan positivo y también para los centros educativos ya no era tan significativo recordar”, subraya el experto.

Monumentos, homenajes y rechazo

A finales del siglo XIX y principios del XX, en diversos países se erigieron monumentos dedicados a Cristóbal Colón y Guatemala no fue la excepción. Aníbal Chajón expone que la primera estatua de Colón que hubo en el país es la que se ubica en el Colegio de Infantes. “Es una escultura que está en el zaguán y no es tan grande y se hizo para conmemorar ese aniversario (400)”.

Otra escultura que actualmente está en el Parque Colón fue hecha por el italiano Francisco Durini, según anota Chajón. Después se hace la que estuvo frente al Teatro Colón. Señala el historiador que a ese teatro se le cambió el nombre precisamente en honor al navegante genovés.

El historiador refiere que, en 1896, el presidente José María Reina Barrios mandó a comprar un monumento a un escultor español. El monumento se colocó en la plaza en el Parque Central y después fue trasladado a la Avenida de las Américas.

El 12 de octubre de 1915 se inauguró el parque de Isabel la Católica. Chajón asegura que el dueño era Ricardo Pérez, quien también era propietario del Potrero de Corona, que comprendía lo que ahora ocupa el Barrio Moderno, Ciudad Nueva y otras áreas de la zona 2.

Pérez había llegado de España sin dinero. “Trabajó, tuvo éxito y entonces le regala a Guatemala un pedacito de terreno que es el parque Isabel la Católica, donde empezaba su finca, y manda a hacer con Antonio Doninelli la escultura de Isabel la Católica”, relata Chajón.

“A partir de esa donación en 1915, usualmente se hacían desfiles de colegios, de escuelas y llegaban hasta el parque de Isabel la Católica, entonces más o menos el eje era el monumento de Colón frente al Teatro Colón y terminaban los desfiles en el parque de Isabel la Católica, o sea, el recorrido no era tan largo, pero sí era como simpático para los chicos”, indica el historiador.

* Con información de Lucrecia Choy