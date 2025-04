Día de Star Wars: ¿Cuándo es y qué actividades se realizarán en Guatemala?

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, comenzó una aventura cinematográfica que ha acompañado a los fanáticos de Star Wars (La guerra de las galaxias) desde 1977. En la actualidad, la saga continúa entre las favoritas de los amantes de la ciencia ficción y la fantasía.

En cuanto a su festejo, el Día de Star Wars se celebra cada 4 de mayo. La elección de esta fecha está inspirada en un ingenioso juego de palabras. La frase icónica “May the force be with you” (que la fuerza te acompañe) se transforma en “May the fourth be with you”.

En este juego se sustituye la palabra force por fourth, que significa “cuarto”, término empleado para nombrar cualquier día 4 del mes. Esta combinación dio origen a una de las celebraciones más esperadas por los seguidores de la saga.

De acuerdo con el sitio de efemérides Día Internacional De, este día fue creado por fanáticos de Star Wars y se viralizó en redes sociales hasta convertirse en una celebración internacional.

Origen del Día de Star Wars

La fuente internacional menciona que su origen se remonta al 4 de mayo de 1979, cuando el mundo estaba entusiasmado tras el estreno de la primera cinta de La guerra de las galaxias.

Según Día Internacional De, el diario británico London Evening News publicó una nota en la que se afirmaba que los miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaron a Margaret Thatcher por su recién adquirido cargo como primera ministra, utilizando la frase icónica “que la fuerza te acompañe”. A raíz de ello, los fanáticos de la saga crearon el Día de Star Wars.

En distintos países, se organizan actividades para festejar el Día de Star Wars. (Foto Prensa Libre: EFE)

¿Qué actividades se realizarán en Guatemala para celebrar el Día de Star Wars?

1. Proyección de la película Star Wars: La venganza de los Sith (Episodio III)

Según carteleras de cine locales, las funciones de esta película están programadas para el 30 de abril, en diferentes horarios:

Majadas Once (Cinemark): 21.25 horas

21.25 horas Cinépolis Rus Mall: 18.15 horas

18.15 horas Cinépolis Sancris Mall: 18.15 y 21.20 horas

18.15 y 21.20 horas Cinépolis Santa Clara: 17.45 y 20.24 horas

2. Exposición de colecciones en Cayalá

Este evento gratuito se efectuará el 3 y 4 de mayo del 2025 en Cayibel de Cayalá, zona 16 de la capital. De acuerdo con los organizadores, habrá diversas actividades especiales, tales como:

Exposición de colecciones de juguetes, cascos icónicos, dioramas temáticos y otros objetos

Concursos de trivias galácticas y cosplay interplanetario

Homenaje nocturno con sables de luz

Música en vivo

3. Concierto sinfónico de Star Wars

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) anunció que los días 30 de abril, 3 y 4 de mayo se llevará a cabo un concierto tributo a Star Wars. De acuerdo con los maestros Carlos Galdámez, vicepresidente del Consejo Directivo de la OSN, y Ernesto Calderón, maestro invitado, los fanáticos de La guerra de las galaxias podrán disfrutar la interpretación de sus melodías favoritas y otras sorpresas.

Debido a la buena respuesta del público, el cupo para esta actividad ya se encuentra lleno, según informó la OSN. Si usted asistirá a uno de los conciertos, se recomienda llevar vestuario y accesorios alusivos a la saga, ya que habrá sorpresas especiales para los mejores cosplayers, según Calderón.

Por otro lado, si usted es fanático de Star Wars pero ha decidido pasar este fin de semana en casa, puede disfrutar de una maratón de películas en la plataforma Disney Plus, donde están disponibles las cintas más representativas del universo de la ciencia ficción y la fantasía.