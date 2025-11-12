Día del Barrilete 2025: fecha, hora y lugar del festival que llenará de color y tradición el cielo de la Ciudad de Guatemala

El tradicional Día del Barrilete 2025 se celebrará nuevamente en la Ciudad de Guatemala, con un evento lleno de creatividad, cultura y tradición. Esta actividad llenará de color el cielo con los barriletes gigantes, que transmitirán mensajes espirituales, sociales y ambientales.

Esta manifestación cultural, reconocida por su valor histórico y artístico, expone el arte popular de comunidades que, por generaciones, han transmitido este saber como parte de una conexión simbólica entre vivos y muertos. Su legado ha convertido esta expresión en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, según la UNESCO.

Durante el evento, los asistentes podrán observar cómo el cielo se llena de colores con barriletes elaborados artesanalmente por la Asociación Santiagueña para el Desarrollo Cultural de Santiago Sacatepéquez, cuyos miembros compartirán no solo su arte, sino también su experiencia en la elaboración de estas piezas únicas.

“El vuelo de los barriletes es símbolo del ingenio y la riqueza cultural del país”, detalla el Ministerio de Cultura y Deportes, que ha preparado diversas actividades para toda la familia.

Fecha:

Domingo 16 de noviembre

Hora:

De 10 a 16 horas

Lugar:

Parque Erick Barrondo (28 avenida 14-02, zona 7, Ciudad de Plata II, Ciudad de Guatemala)

Entrada:

Libre

Actividades:

Juegos inflables

Pintacaritas

Muro escalador

Globoflexia

Camas elásticas

Boliche humano

Dinámicas de juego limpio

Exposición de barriletes

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.