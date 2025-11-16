Día del Barrilete 2025: guatemaltecos participan en colorida actividad que integró tradición y cultura en la capital

Desde las 10 hasta las 16 horas de este domingo 16 de noviembre, las instalaciones del Parque Érick Barrondo, en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, se llenaron de color, arte, cultura y tradición con otra edición del Día del Barrilete, un festival que exhibió los barriletes gigantes del país, un legado reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Niños, adolescentes y adultos asistieron y apreciaron estas piezas coloridas que incluyeron distintos mensajes. Además, participaron en distintas actividades como pintacaritas, boliche humano y juegos variados.

Cada 1 de noviembre, desde la cuna de los barriletes gigantes, Santiago Sacatepéquez, pinta el cielo de colores con una actividad que incluye tradición, arte y espiritualidad con la que celebran el Día de Todos los Santos. Sin embargo, este domingo 16 de noviembre, ocho grupos mostraron algunas de esas coloridas piezas.

“Llevamos 14 años elaborando barriletes gigantes y en nuestro grupo hay personas de varias generaciones que cada 1 de noviembre mostramos nuestro trabajo en Santa María Cauqué”, dijo Luis Chiroy, representante del grupo Espíritu Juvenil Cauquense.

“El barrilete que presentamos hoy lo elaboramos durante 4 meses, aunque desde febrero comenzamos a compartir ideas del proyecto, temática y diseño”, añadió.

Grupo Espíritu Juvenil Cauquense participa en el Día del Barrilete 2025 en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Grupos que participaron

Grupo Espíritu Juvenil Cauquense

Grupo Sabiduría Santiaguera

Grupo Herencia del Arte Santiaguera

Grupo Tinamit Chixolis

Grupo Pioneros del arte de Santa María Cauqué

Grupo Cultura Santiaguera

Grupo Nueva Generación Maya

Grupo el mensajero ancestral Santa María Cauqué

Los barriletes gigantes incluyen mensajes espirituales, sociales y ambientales. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Otros representantes

Durante el Día del Barrilete 2025, en el Parque Érick Barrondo, también participaron Lilian Maribel Itzol Saz, Reina del Festival de Santiago Sacatepéquez y Roxana Isabel de la Cruz Puac Santos, Princesa del viento de Santiago Sacatepéquez, quienes recordaron la importancia de esta tradición que muestra cultura y arte.

Lilian Maribel Itzol Saz, Reina del Festival de Santiago Sacatepéquez (izquierda) y Roxana Isabel de la Cruz Puac Santos, Princesa del viento de Santiago Sacatepéquez (derecha), durante el Día del Barrilete 2025. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

La música

Además de las actividades recreativas para niños y adolescentes, la Marimba del Ministerio de Trabajo (Mintrab) llevó la música y puso a bailar a varios de los asistentes, quienes gozaron a ritmo de varias de las piezas emblemáticas nacionales.

El Grupo de baile Ritmo de mi tierra, del programa de adulto mayor del Ministerio de Cultura y Deportes, lleva alegría al Día del Barrilete 2025. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Por su parte, el Grupo de baile Ritmo de mi tierra, del programa de adulto mayor del Ministerio de Cultura y Deportes, presentó un acto especial en el que demostró destrezas a ritmo de cumbia y merengue.

Familias guatemaltecas asistieron al Día del Barrilete 2025, en el Parque Érick Barrondo, en la zona 7 de la capital. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Unión familiar

La actividad de este domingo 16 de noviembre permitió que varias familias compartieran momentos de diversión. Además, aprovecharon el viento y elevaron sus propios barriletes.