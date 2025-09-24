Día Mundial del Turismo: recorrido en trolebús por la historia de la Ciudad de Guatemala

La Ciudad de Guatemala será el escenario principal de la conmemoración del Día Mundial del Turismo. Para celebrar esta fecha, el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) ha organizado un recorrido especial en trolebús que transportará a los asistentes por varios espacios turísticos y culturales destacados de la capital.

El paseo panorámico está diseñado como una actividad para toda la familia. Iniciará en el Mercado de Artesanías, en la zona 13, y abarcará sitios como el Zoológico La Aurora y el Parque Centenario, entre otros puntos históricos y de interés cultural.

Más que un recorrido, el viaje en trolebús invita a redescubrir la ciudad junto a amigos, pareja o familia, y a reflexionar sobre la importancia de promover un turismo responsable, sostenible y respetuoso con el entorno.

El INGUAT destaca que esta experiencia busca incentivar el comercio justo, el consumo consciente y la conservación de los ecosistemas urbanos.

La iniciativa se alinea con el lema oficial de ONU Turismo para este año: “Turismo y transformación sostenible”, que resalta cómo el turismo puede ser una herramienta de cambio positivo hacia comunidades más resilientes e inclusivas.

Fecha

Sábado 27 de septiembre

Hora

De 9 a 15 horas

Las salidas del trolebús se realizarán cada 30 minutos desde el Mercado de Artesanías.

Lugar

Punto de salida y retorno: Mercado de Artesanías, zona 13

Puntos del recorrido panorámico en trolebús

Zoológico La Aurora

Museo del Niño

Avenida Reforma

Jardín Botánico

Tipografía Nacional

Parque Centenario

Museo Nacional de Historia

Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores

Reloj de Flores

Museo Nacional de Arqueología y Etnología

Precios

La actividad es gratuita.

Entradas

No se requiere boleto. El cupo es limitado por viaje, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

