Escenario
Día Mundial del Turismo: recorrido en trolebús por la historia de la Ciudad de Guatemala
Del Mercado de Artesanías al Museo Nacional de Arqueología, el recorrido en trolebús llevará a los participantes por algunos de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de Guatemala.
Un viaje por la Ciudad Capital, llevara a los guatemaltecos a redescubrir sus sitios mas emblemáticos. (Foto Prensa Libre: Redes sociales INGUAT)
La Ciudad de Guatemala será el escenario principal de la conmemoración del Día Mundial del Turismo. Para celebrar esta fecha, el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) ha organizado un recorrido especial en trolebús que transportará a los asistentes por varios espacios turísticos y culturales destacados de la capital.
El paseo panorámico está diseñado como una actividad para toda la familia. Iniciará en el Mercado de Artesanías, en la zona 13, y abarcará sitios como el Zoológico La Aurora y el Parque Centenario, entre otros puntos históricos y de interés cultural.
Más que un recorrido, el viaje en trolebús invita a redescubrir la ciudad junto a amigos, pareja o familia, y a reflexionar sobre la importancia de promover un turismo responsable, sostenible y respetuoso con el entorno.
El INGUAT destaca que esta experiencia busca incentivar el comercio justo, el consumo consciente y la conservación de los ecosistemas urbanos.
La iniciativa se alinea con el lema oficial de ONU Turismo para este año: “Turismo y transformación sostenible”, que resalta cómo el turismo puede ser una herramienta de cambio positivo hacia comunidades más resilientes e inclusivas.
Fecha
Sábado 27 de septiembre
Hora
De 9 a 15 horas
Las salidas del trolebús se realizarán cada 30 minutos desde el Mercado de Artesanías.
Lugar
Punto de salida y retorno: Mercado de Artesanías, zona 13
Puntos del recorrido panorámico en trolebús
- Zoológico La Aurora
- Museo del Niño
- Avenida Reforma
- Jardín Botánico
- Tipografía Nacional
- Parque Centenario
- Museo Nacional de Historia
- Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores
- Reloj de Flores
- Museo Nacional de Arqueología y Etnología
Precios
La actividad es gratuita.
Entradas
No se requiere boleto. El cupo es limitado por viaje, por lo que se recomienda llegar con anticipación.
