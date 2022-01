Diego Verdaguer: cómo fue el momento en el que conoció a Amanda Miguel y dio inicio su historia de amor

Ambos se conocieron en Argentina en 1975 y desde ese entonces se convirtieron en la pareja más unida del medio del espectáculo.

Durante una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, Diego Verdaguer recordó el día en que conoció a su esposa.

El intérprete argentino mencionó que este sorpresivo encuentro se dio mientras manejaba por las calles de su natal Buenos Aires y de manera inesperada vio a Amanda Miguel.

Lea también: Diego Verdaguer: la emotiva fotografía del encuentro del cantante con Juan Gabriel y Joan Sebastian

“La conocí en la calle, yo iba manejando. Era una época en la que ya empezaba a ser famoso en Argentina, era el año 1975 y cruzó frente a mi automóvil en un semáforo rojo. Hemos ido a esa esquina, dos o tres veces. Yo soy más romántico que ella y le digo: ‘Mira, mi amor’. Estoy agradecido con ese minuto que cambió mi destino”, relató.

Diego Verdaguer comentó que un grupo de mujeres que iban por la calle lo reconocieron de inmediato, por lo que él las saludó amablemente desde su vehículo.

Sin embargo, confesó que la chica que llamó su atención dentro de este grupo fue Amanda Miguel.

“El tipo parado ahí, sólo e iba a comer con mis padres y pasan tres chicas frente al auto, la miro y una de las chicas se voltea y yo siento que me reconoce. Les dice a las otras, se dan vuelta y miran. Yo toqué el claxon y mientras las chicas cruzan la calle en diagonal y paso. Voy mirando y seguí y cuando estoy dando la vuelta, digo: ‘No, voy tras ella’”, relató Verdaguer.

Además: Diego Verdaguer: Los amorosos mensajes en redes sociales con los que despiden al cantante

El intérprete de “Volveré” también comentó que luego de pensarlo durante algunos segundos, decidió regresar a buscar a Amanda Miguel y para su fortuna, la encontró.

“Me di vuelta para ver si las encontraba y después de una cuadra cruzo de nuevo digo: ‘Las tengo que encontrar’. Voy despacito y las veo dentro de un lobby de un hotel, estaban viviendo en un hotel y las veo, me paro y la hermana sale, simpatiquísima, que fue nuestro cupido. Les dije: ‘Voy a cenar algo, pero si quieren al rato vuelvo para tomar un café’”, dijo el cantante.

Lea más: Diego Verdaguer: El día que hizo vibrar a más de cuatro mil guatemaltecos en Quetzaltenango

Luego de encontrar a las chicas, Diego Verdaguer invitó a salir a Amanda Miguel y sus amigas y a partir de ese momento comenzó su historia de amor.

“Al rato volví, la hermana no estaba, Amanda sí. Su hermana me encantó, pero si hubiera estado con la hermana no hubiera durado un mes. Sale Amanda y se sienta adelante en el coche y me dice que también cantaba y cuando la escuché cantar, fue una canción en inglés y ahí empezó toda la historia”, confesó.

Luego de comenzar una relación sentimental, Diego Verdaguer, quien en ese momento ya era un artista reconocido, impulsó la carrera musical de Amanda Miguel y comenzó a escribir algunas de sus canciones.

Al llegar a México, la pareja se convirtió en una de las más exitosas e importantes de la música en español, aunque se caracterizaron por forjar carreras musicales por separado.