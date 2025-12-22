Disfraces, música y rifas marcarán el Convite Navideño en San Lucas Sacatepéquez

Escenario

Disfraces, música y rifas marcarán el Convite Navideño en San Lucas Sacatepéquez

El Tradicional Convite Navideño de San Lucas Sacatepéquez tendrá un recorrido por las principales calles del municipio, como parte de las celebraciones de la época.

|

time-clock

Una imagen de los conviteros que participan en este avento anual. La actividad reunirá a niños y adultos con disfraces, música bailable y rifas, en su edición número 99. (Foto Prensa Libre: Tradicional Convite Navideño)

El miércoles 24 de diciembre, a partir de las 13 horas, comenzará el Tradicional Convite Navideño en San Lucas Sacatepéquez. Este recorrerá las calles principales del municipio como parte de las festividades navideñas.

Niños y adultos participarán con disfraces originales, y por segundo año consecutivo estará presente el grupo Leo, que animará el recorrido, el cual durará unas seis horas. El espectáculo incluirá música merengue, cumbia, quebradita y otros géneros bailables.

Durante el recorrido también se realizarán rifas entre los asistentes que adquieran números. Esta será la presentación número 99 del tradicional convite.

Fecha

Miércoles 24 de diciembre del 2025

Hora

De 13 a 19 horas

Lugar

  • Empezará en el Parque Central de San Lucas, Sacatepéquez

Precio

Actividad gratuita

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Convites San Lucas Sacatepéquez 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS