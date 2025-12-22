Disfraces, música y rifas marcarán el Convite Navideño en San Lucas Sacatepéquez

El miércoles 24 de diciembre, a partir de las 13 horas, comenzará el Tradicional Convite Navideño en San Lucas Sacatepéquez. Este recorrerá las calles principales del municipio como parte de las festividades navideñas.

Niños y adultos participarán con disfraces originales, y por segundo año consecutivo estará presente el grupo Leo, que animará el recorrido, el cual durará unas seis horas. El espectáculo incluirá música merengue, cumbia, quebradita y otros géneros bailables.

Durante el recorrido también se realizarán rifas entre los asistentes que adquieran números. Esta será la presentación número 99 del tradicional convite.

Fecha

Miércoles 24 de diciembre del 2025

Hora

De 13 a 19 horas

Lugar

Empezará en el Parque Central de San Lucas, Sacatepéquez

Precio

Actividad gratuita

