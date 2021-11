Disney+ anunció las nuevas películas y series que traerá en 2022

En cuanto las series de Marvel, vendrá X-Men97 una nueva serie de animación de la Patrulla X que revive la serie de los años 90; Spider-Man: Freshman Year y Marvel Zombies. A la vez, Disney Plus mostró avances de Moon Knight, She Hulk, Ms Marvel, Ojo de Halcón y Secret Invasion . Y confirmó la serie Echo y la segunda temporada de What If.

Los seguidores de la saga de Star Wars esperaban el trailer de Obi-Wan Knobi, pero seguirán esperando. Sin embargo, anunciaron la llegada de Bajo el casco: El legado de Boba Fett.

De Pixar, se dijo lo que ya se sabía, se anunció Cars on the Road, el documental de Red y Lightyear, y Win or Lose. The Ice Age Adventures of Buick Wild: Las aventuras de Buck, se anunció para el 28 de enero 2022.

De The National Geographic se anunció Welcome to Earth, con Will Smith, y America the Beautiful.

Pero ¿qué mas viene? Acá el listado, algunos ya con fecha:

Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules, la película de animación de El diario de Greg llegará 3 de diciembre de 2021

Sneakerella, 18 de febrero.

18 de febrero. The Proud Family: Prouder and Louder, febrero.

febrero. Doce en casa, tendrá otro remake en marzo con Gabrielle Union y Zachary Braff.

tendrá otro remake en marzo con Gabrielle Union y Zachary Braff. Chip y Chop: Guardianes rastreadores, primavera 2022.

primavera 2022. Better Nate Than Ever, primavera 2022.

primavera 2022. Prey, la precuela de Predator que llegará en el verano de 2022.

la precuela de Predator que llegará en el verano de 2022. ¡Baymax!, la serie basada en Big Hero 6, verano 2022

la serie basada en Big Hero 6, verano 2022 El retorno de las brujas, vuelve Ocus Pocus con Sarah Jessica Parker, Bette Milder y Kathy Najimy

Disenchanted, la secuela de Encantada con Amy Adams y Patrick Dempsey, otoño 2022

Los Proud: más ruidosos y orgullosos

Willow, protagonizada por Warwick Davis.

protagonizada por Warwick Davis. The piderwick Chronicles

Balenciaga, la primera producción española de Disney+

la primera producción española de Disney+ Tiana

Beatles Get Back, un documental sobre la icónica band.

Pinocho

High School Musical: El musical

El viernes 12 de noviembre los parques de Disney también celebraron con sus suscriptores, con iluminación y alfombra azul.