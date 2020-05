Disney trabaja en varios proyectos: ‘Hércules’ no animada es uno de ellos

Las salas de cine permaneces cerradas pero Disney continúa trabajando en el remake de los clásicos animados. Foto de archivo Prensa Libre EFE

Disney está preparando una película con actores y no animada de Hercules, cinta de 1997 sobre el célebre héroe de la mitología clásica, informó este jueves el medio especializado The Hollywood Reporter.

Joe y Anthony Russo, los realizadores detrás de Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019), serán productores de este nuevo filme, pero no se ocuparán de la dirección.

La nueva Hercules contará con un guion firmado por Dave Callaham, quien ha dejado su huella en la saga de acción The Expendables y en las inminentes cintas de superhéroes Wonder Woman 1984 y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Bajo la dirección de John Musker y Ron Clements, la película original de Hercules reinterpretaba con el sello Disney y muchas partes musicales la historia de Hércules (nombre romano, Heracles en la mitología griega).

Por ahora no hay ningún actor confirmado para el reparto de esta nueva película.

Desde su posición de absoluto dominador de Hollywood, gracias tanto a sus contenidos originales como al éxito de Marvel o Star Wars, Disney ha enfocado gran parte de sus esfuerzos en los últimos años a reimaginar algunos de sus clásicos de la animación.

Así, el gigante de Mickey Mouse obtuvo muy buenos resultados de taquilla con las nuevas versiones de The Jungle Book (2016), Beauty and The Beast (2017), The Lion King y Aladdin (ambas de 2019).

Pero esta estrategia de Disney también ha sufrido algunos tropiezos destacados como Dumbo (2019).

En el horizonte inmediato de esta serie de “remakes” figura la nueva versión de Mulan, cuyo estreno se vio aplazado por la crisis del coronavirus y que, en principio, ahora está previsto para el 24 de julio.

Pero Disney trabaja en muchos más proyectos de este estilo, ya que, además de la nueva Hercules, tiene en cartera nuevas cintas de The Little Mermaid, Cruella (sobre la villana de One Hundred and One Dalmatians, 1961), The Hunchback of Notre Dame, Robin Hood o Peter Pan, entre otras.